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Konuşanlar All Star ne zaman yapılacak? Konuşanlar All Star konukları kimler olacak?

Konuşanlar talk show programı ile Youtube üzerinde kısa sürede 1.7 milyon takipçiye ulaşan ve her hafta trendlerde olan Hasan Can Kaya'nın duyurduğu Konuşanlar All Star merak ediliyor. pek çok kişi, Konuşanlar All Star ne zaman yapılacak? Konuşanlar All Star konukları kimler olacak? sorularını araştırmaya devam ediyor.

18 Aralık 2020 Cuma 22:23
Konuşanlar All Star ne zaman yapılacak? Konuşanlar All Star konukları kimler olacak?
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Hasan Can Kaya tarafından yapılan ve kısa sürede büyük ilgi ile takip edilen talk Show formatında ki Konuşanlar programı merak ediliyor. Kısa sürede YouTube üzerinden 1.7 milyon takipçiye ulaşan kanal her hafta yüklenen videolar ile trendler listesinde zirveye otururken duyurulan Konuşanlar All Star’ın ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Konuşanlar All Star ne zaman yapılacak?

Hasan Can Kaya tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda Konuşanlar All Star’ın 2021 Mayısıs ayında yapılacağı belirtildi.

Konuşanlar All Star nerede yapılacak?

2021 Mayısıs ayında yapılacağı planlanan Konuşanlar All Star’ın Harbiye Açık Hava Merkezinde yapılacağı belirtilirken bilet satışları ile ilgili bilgi verilmedi.

Konuşanlar All Star’a hangi isimler katılacak?

Konuşanlar All Star’a katılacağı düşünülen isimler arasında 3 kişi bulunuyor. Bunlar 8. Bölümde ki Fatih, 13. Bölümden Musa ve 14. Bölümden Oğuzhan olarak gündemde yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 22:23
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KonuşanlarHasan Can KayaKonuşanlar All StarNe ZamanKonuklar
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