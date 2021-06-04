Konuşanlar 24. bölüm konuşanları Zeyneb, Yunus, Volkan, Yelda ve Esat kimdir, instagram hesapları ne?
Acun Ilıcalı tarafından kurulan EXXEN’de yayınlanan Konuşanlar yeni bölümleriyle izleyenleri kahkahalara boğuyor. Yeni bölümü 4 Haziran Cuma günü yayınlanacak olan Konuşanlar programında sahneye çıkacak isimler belli oldu. Konuşanlar programında bu hafta Zeyneb, Yunus, Volkan, Yelda ve Esat sahneye çıkacak. Peki Konuşanlar 24. bölüm konuşanları Zeyneb, Yunus, Volkan, Yelda ve Esat kimdir, instagram hesapları ne? işte detaylar…
04 Haziran 2021 Cuma 15:25
Takip Et:
Acun Ilıcalı tarafından kurulan EXXEN’de yayınlanan Konuşanlar yeni bölümleriyle izleyenleri kahkahalara boğuyor. Türkiye’nin en çok izlenen talk showu olan Konuşanlar’ın yeni bölümü 4 Haziran Cuma günü yayınlanacak. Salı günü yayınlanan özetin ardında bugün de shot yayını paylaşılan Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programında bu hafta sahneye çıkacak isimler belli oldu. Konuşanlar programında bu hafta Zeyneb, Yunus, Volkan, Yelda ve Esat sahneye çıkacak. Birbirinden komik hikayelerin anlatıldığı Konuşanlar programında bu haftaki konuşanları araştırılmaya başlandı.
Konuşanlar 24. bölüm konuşanları Zeyneb, Yunus, Volkan, Yelda ve Esat kimdir?
Konuşanlar programının yayınlanan shot bölümünde Hasan Can Kaya konuşanlar olarak Zeyneb, Yunus, Volkan, Yelda ve Esat isimlerini yazdı.
Yelda Çiçek:
Kendisi 2 seneye yakın süredir Çağın Çiçek ile evli. Konuşanlar'ın 2. sezon 24. bölüm yarışmacısı oldu.
Zeyneb:
Müzisyen ve tasarımcı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyor. Ailesi hakkındaki bilgileri herkesi kahkahaya boğdu.
Yunus Emre Keskin:
Dünyaya cinsel ilişki için gelmiş olabileceğini söyleyerek herkesi güldürdü.
Esat Delikenli:
Çamaşır makinesi sesini duymayı ve onu dinlemeyi çok sevdiğini anlattı.
EXXEN üyeliği kaç TL?
Acun Ilıcalı tarafından kurulan EXXEN’de üyelerine özel izleme seçenekleriyle birçok dizi ve film izleme imkanı sunmaktadır. İki üyelik seçeneği bulunan EXXEN’in reklamlı üyeliği 9.90 TL, reklamsız üyeliği ise 19,90 TL’dir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.