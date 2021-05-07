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Konuşanlar 20.Bölüm Ulaş, Büşra, Damla, Uğur, Kerim, Canan instagram hesabı

Exxen'de program yapan Hasan Can Kaya, sunduğu Konuşanlar programına katılanlarla her hafta birbirinden farklı isimler programa eşlik ediyor. Programa katılan Ulaş, Büşra, Damla, Uğur, Kerim ve Canan'ın instagram hesapları neler? Konuşanlar programında ne işleniyor? Yayın tarihi ne zaman? Hepsi ve daha fazlası için haberimize göz atın..

07 Mayıs 2021 Cuma 22:53
Konuşanlar 20.Bölüm Ulaş, Büşra, Damla, Uğur, Kerim, Canan instagram hesabı
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital izleme platformu exxen de program yapmaya başlayan ve kendine özgü bir izleyici kitlesi olan Konuşanlar programı hız kesmeden devam ediyor. İzleyicisine neşeli anlar yaşatan Konuşanlar programının bu haftaki konukları ise Büşra Yalçın oldu. Programın hayranları aynı zamanda konukların ınstagram hesabını merak ediyor. Büşra Yalçın hakkında bilinmeyenler ve ınstagram hesabını sizler için derledik. Büşra Yalçın'ı Survivor yarışmasından tanıyoruz. Yunanistan ile beraber yapılan yarışmada yer almış ve performansı ile göz doldurmuştu. Instagram hesabı ise; @busrayalcinofficial.

Konuşanlar programının 20. bölümünün diğer bir konuğu ise Damla Gezen oldu. Damla Gezeni de daha öncesinden ekranlardan tanıyoruz. İşte Benim Sitilim ve Güven Bana programında yer alan Damla Gezen'in Instagram hesabı; @damlagezenofficial.

En son olarak hem izleyici hem de konuk olarak katılan Canan Demir'in ise adresi; @canan_demir_alp. 




Son Güncelleme: 07.05.2021 22:53
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Anahtar Kelimeler:
KonuşanlarBüşraDamlaCananİnstagramExxen
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