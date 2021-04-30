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Konuşanlar 19. Bölüm Yasemin, Ahmet, Meryem, Orçun, Dilek, Bilal Instagram hesapları

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile ilgi gören Konuşanlar programı sevenleri ile her Cuma günü yeni bölümü ile seyircileriyle buluşuyor. 30.04.2021 tarihinde 19. Bölümü yayınlanan Konuşanlar programında gündem olan seyirciler kimdir? Yeni bölümü ile izleyicilerle buluşan program 19. Bölümünde konuk olan seyirciler hakkında merak edilenler haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 22:04
Konuşanlar 19. Bölüm Yasemin, Ahmet, Meryem, Orçun, Dilek, Bilal Instagram hesapları
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Adını youtube platformu ile tanıtan Konuşanlar programı yoğun talep alması üzerine Acun Ilıcalı’nın yeni açtığı Exxen platformuna taşındı. Youtube platformundaki ilgisini yeni platformda da devam ettiren Hasan Can Kaya yoğun ilgi gördü.

Yeni bölümü her hafta Cuma günü yayınlanan program yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 30.04.2021 tarihinde 19. Bölümü yayınlandı. Bu hafta ki bölümünde Candy Yasemin, emniyet Memuru Ahmet, Üç harfli cin Meryem, Sıçan kişileri hayal eden Orçun, Hiç flörtü olmayan Dilek ve Makine Bilal katıldı. Yapılan programda anlatılan olaylar ve yapılan davranışlar komik anlara sebep oldu. Hasan Can’ın başlattığı programa özgü izleyeme gelen seyirciler arasından kişiler seçilerek sahneye çıkarılması herkes tarafından çok sevildi. Sahneye çıkan kişilere yöneltilen soruları yanıtlayarak komik anların ortaya çıkması oldukça yoğun ilgi gördü. Hasan Can’ın yönelttiği sorular doğrultusunda birinci olanlaa konser bileti hediye ediliyor. Bu haftaki bölüm olan 19. Bölümde İngilizce öğretmeni olan Yasemin anlattıkları ile herkesi güldürerek birinci oldu.

İzleyiciler tarafından her bölümün yoğun ilgi görmesi taleplerin arttırmasına neden oldu. Konuk olan ve sahneye çıkanlar izleyiciler tarafından sosyal medya üzerinde merak ediliyor.

Konuşanlar 19.bölüm instagram hesabı olanlar

  • Konuşanlar Meryem kimdir? İnstagram hesabı

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile yayınlanan Exxen’de yayınlanan Konuşanlar programında bu hafta Meryem ön plana geldi. Gelişim Üniversitesinde %75 burslu Bankacılık ve Sigorta bölümünde eğitim görmektedir. İnstagram hesabı ise merak edenler için; @meryemkocak_

  • Konuşanlar Dilek kimdir? İnstagram hesabı

19. bölüm ile gündeme gelen Dilek, Bursa’da ikamet etmektedir. Esnaf olarak ekmek fırını işletmektedir. Anlattıkları ile herkesi güldüren Dilek’in instagram hesabı @dniphredil




Son Güncelleme: 30.04.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
Hasan Can KayaKonuşanlarExxen
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