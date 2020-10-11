Komutan filmi oyuncu kadrosu ve çekim yerleri

Son dönemde artan asker filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. Çekimlerine başlanan yeni film Komutan’ın oyuncu kadrosu merak ediliyordu. Filmde çekim aşamalarına geçildi ve filmin önümüzdeki yıl içinde vizyona girmesi bekleniyor.

Komutan filmi

Komutan filminde çekim hazırlıkları devam ederken, filmde bazı roller için cast çalışmaları devam ediyor. Filmde Suriye operasyonunda yaşanan olaylar anlatılacak. Filmde başrolde kimin yer alacağı ise henüz açıklanmadı.

Komutan filmi oyuncuları

Suriye’deki operasyonlarda yer alan bir grup askerin yaşadıklarının anlatıldığı filmde yer alacak isimlerden bazıları belli oldu. Ancak hala bazı roller için cast çalışması devam ediyor. Filmde yer alacak isimler arasında kesinleşen isimler şu şekilde;

Mert Kılıç

Aslıhan Güner

Kariyerine manken olarak başlamış olan Mert Kılıç 1978 yılında Amasya’da dünyaya gelmiştir. 191 cm boyunda olan yakışıklı oyuncu ilk kez 2003 yılında Gurbet Kadını filmi ile kamera karşısına geçti. Oyuncu şimdi de Komutan filminde yer alacak.

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Aslıhan Güner 170 cm boyunda ve 57 kilodur. Güzel oyuncu ilk kez Sırlar Dünyası dizisiyle kamera karşısına geçmiştir. Oyuncu Komutan filminde Mert Kılıç’ın karısı Züleyha rolüne hayat verecek.

Emrah Özdilek

Emrah Özdilek 1987 yılında Sinop’ta dünyaya gelmiştir. Tecrübeli oyuncu Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde çıkışı yaparak adını duyurmuştu. Oyuncu filmde uzman çavuş rolünü canlandıracak.

Komutan filmi çekim yerleri

Filmin cast aşamasında sona gelinirken çekim hazırlıkları Aksaray ve Antalya’da başladı. Filmin sahnelerinin çoğunluğu bu iki ilde gerçekleşecek.

Komutan filmi ne zaman

Filmin net olarak vizyon tarihi belli olmasa da, filmin 2021 yılının ilk çeyreğinde vizyona girmesi bekleniyor. Cast çalışmasının bitmesinin ardından filmin çekimlerinin de 6 ay içerisinde bitirilmesi düşünülüyor.