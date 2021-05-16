Komedyen Cem Yılmaz’dan Hokkabaz filminin serisi için müjde!

Yaptığı filmlerle oldukça kendinden söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz yaptığı bir paylaşım sonrasında izleyicisini heyecanlandır. Yılmaz, 17 yıl önce yayın hayatına dahil ettiği hokkabaz filminin devamının olacağı yönünde bir twit attı.

Tam olarak paylaşımı şöyleydi:

“15 yıl önce yaptığımız bu güzel film için çok güzel mesajlar aldım. Herkese teşekkür ederim, benim kendi hikayemdir :) 2022'de bir İskender hikayesi daha yapacağım.” diye paylaştı.

Daha önceki filmin kadrosundaysa ünlü sanatçı ve oyunculardan Mazhar Alanson, Özlem Tekin, Tuna Orhan, Tuncer Salman, Gürgen Öz, Caner Alkaya ve Şennur Kaya gibi isimler bulunmaktaydı.

'Hokkabaz' filminin konusu

İskender adındaki karakterimiz çocukluk yıllarından itibaren sihire karşı ayrı bir merakı var olmaktadır. Bu nedenden dolayı kendisini bir sihirbaz olarak görmektedir. Aslında belirli bir kabiliyeti olsa da yakın arkadaşı Maradona dışında kimse onun bu dediğine inanmaz. Üstüne üstelik küçümser tavırlar sergilemektedirler. Bunun yanı sıra ona hokkabaz adında bir isim takmışlardır. İskender çevresinden göremediği desteği ailesinden de alamaz Kıbrıs gazisi olan babasının yanında işe yaramaz biri niteliğindedir.

İskender hayalinden ve düşündüklerinden vazgeçmez. Tune uğruna, İstanbul dışına arkadaşı maradona ile çıkmaya hazırlanır. Yanlarında babası da eşlik eder. Bu tune baba ve oğul arasındaki yakınlaşmanın anahtarı olacaktır. Fakat bu tune içinde ikiliyi maceralar da beklemektedir.