Kolpaçino 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Kolpaçino 4 oyuncuları ve konusu

İbo Show programına konuk olan Şafak Sezer’deni hakkında sevindiren haber geldi. Sezer programda Kolpaçino 4 filminin müjdesini verdi. Sezer Kolpaçino serisinin yeni filmine 2021 yılında başlayacaklarını açıkladı.

Şafak Sezer’in bu açıklamasının ardından filmin konusu, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi merak konusu oldu. Sezer, serinin dördüncü filmi üzerine 2 aydır çalıştıklarını ve güzel bir iş çıkarmak istediklerini ifade etti.