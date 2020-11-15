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Kolpaçino 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Kolpaçino 4 oyuncuları ve konusu

İbo Show programına konuk olan Şafak Sezer Kolpaçino 4 filmi için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Filmin hayranları bu açıklamanın ardından Kolpaçino 4 filmi ne zaman vizyona girecek, Kolpaçino 4 oyuncuları ve konusu ne olacak sorularını araştırmaya başladı.

15 Kasım 2020 Pazar 18:29
Kolpaçino 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Kolpaçino 4 oyuncuları ve konusu
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İbo Show programına konuk olan Şafak Sezer’den Kolpaçino filmi hakkında sevindiren haber geldi. Sezer programda Kolpaçino 4 filminin müjdesini verdi. Sezer Kolpaçino serisinin yeni filmine 2021 yılında başlayacaklarını açıkladı.

Şafak Sezer’in bu açıklamasının ardından filmin konusu, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi merak konusu oldu. Sezer, serinin dördüncü filmi üzerine 2 aydır çalıştıklarını ve güzel bir iş çıkarmak istediklerini ifade etti.



Son Güncelleme: 15.11.2020 18:29
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Anahtar Kelimeler:
KolpaçinoFilm
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