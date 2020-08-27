Kolej Rüyası dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Bilal Kalyoncu, kendi imkanlarıyla Kolej Rüyası dizisini çekiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda birçok sosyal medya fenomeni yer alıyor. Seyirciler Kolej Rüyası dizisinin oyuncu kadrosunu ve konusunu merak ediyor. Özellikle Aşk101 dizisinin çok sevilmesi, Kolej Rüyası dizisine ilham oldu. Dizinin yönetmenliğini ise Can Sarcan üstlenecek. Ayrıca dizisinin konuk oyuncuları arasında ise sosyal medya fenomenlerinden Murat Övüç de yer alacak.

Kolej Rüyası Oyuncu Kadrosu

Hakan Burak Buzdoğan

Sosyal medyanın ‘’Şişman Adam’’ı olarak bilinen Hakan Burak Buzdoğan, bir lise öğrencisini canlandıracak. Bu öğrenci gece alemlerini çok iyi bilecek. Öyle ki okula dansöz getirecek akdar cesaretli olacak. Cinsi Bozuk adlı sinema filminde de yer alan Buzdoğan, daha önce Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında da boy göstermişti.

İlayda Kırdı

Bir diğer sosyal medya fenomeni olan İlayda Kırdı 19 yaşındadır. TİKTOK adlı sosyal medya uygulamasında meşhur oldu ve 1 milyon takipçiye ulaştı.

Dilara Kalaycı

Endüstri Mühendisi olan Dilara Kalaycı, sosyal medyada fenomen olan bir diğer oyunculardan biridir. TİKTOK üzerinden dünya genelinde büyük bir ün kazanan Kalaycı, ilk kez Kolej Rüyası dizisinde oyunculuk deneyimi yaşayacak.

Kerem Alp Aslan

İlk kez bu dizide boy gösterecek olan Kerem Alp Aslan, daha önce Best Model Of Turkey 2018 yarışmasında derece yapmıştı. Küçük yaşlardan beri oyuncu olmanın hayalini kuruyor. Fiziği ve karizmasıyla dikkat çekiyor.

Ceylan Yalın

Selma karakteriyle bu dizide boy gösterecek olan Ceylan Yalın, İngilizce hocası olacak. Oldukça şapşal bir hoca olacak. 1.67 boyunda olan Yalın, Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Ayrıca 53 kilo. Daha önce Medcezir ve Aşk ve Mavi dizilerinde oynadı.

Turgay Baydur

1984 yılında dünyaya gelen Turgay Baydur, 1.77 cm boyundadır ve 66 kilo ağırlığındadır. Maltepe Üniversitesi’nde oyunculuk bölümünden mezun olan Baydur, daha önce Orkid ve Vodafone gibi markalarında reklamlarında oynadı. Kardeş Payı ve Yalan Dünya gibi dizilerde de boy gösterdi.

İlayda Demirel

Tiktok ve YouTube üzerinden fenomen olan İlayda Demirel, ilk kez bu dizide boy gösterecek.

Onur Sermik

Mert Kahya

Kolay Rüyası oyuncu kadrosunun bıçkın delikanlısı olan Onur Sermik, 1991 yılında doğdu. Hangimiz Sevmedik dizisinde boy gösterdi. Sadri Alışık Tiyatro Merkezi’nde oyunculuk eğitimleri aldı.

Profesyonel oyunculuk eğitimler almış olmasa da YouTube üzerinde yüzlerce video çeken Mert Kahya da Kolej Rüyası adlı dizide boy gösterecek.

Özkan Sağın

TİKTOK üzerinden meşhur olan Özkan Sağın, bu diziyle birlikte ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayacak.

Melek Tanker

Yoga konusunda hocalık yapan Melek Tanker, bu diziyle beraber ilk kez ekranlarda olacak.

Nursena Özcanlı

Daha önce Miss Turkey 2019 yarışmasında kendini gösteren Nursena Özcanlı, sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor.

Hazan Damla Canbaz

Instagram fenomeni olan Hazan Damla Canbaz, Ufuk Üniversitesi öğrencisidir.

Gizem Hamarat

O Ses Türkiye yarışmasına katılan Gizem Hamarat, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde okumaktadır.

Can Toprak

Model olan Can Toprak, bu diziyle ilk kez kendini göstermiş olacak.

Can Suoruç

Canvayn adıyla sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Can Suoruç, bu diziyle beraber ilk kez oyunculuk yapacak.

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