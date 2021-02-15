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Kolej: Katil Kim dizisi konusu ve oyuncuları

Youtube’da ilk bölümü yayınlanan ‘Kolej: Katil Kim’ dizisi büyük bir ilgi gördü. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine toplayan Kolej: Katil Kim dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Bizde haberimizde Kolej: Katil Kim dizisinin konusu ve oyuncu kadrosunu sizlere aktaracağız.

15 Şubat 2021 Pazartesi 14:50
Kolej: Katil Kim dizisi konusu ve oyuncuları
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Yakın bir zamanda Netflix üzerinden yayınlanması beklenen Kolej: Katil Kim dizisinin ilk bölümü sansürsüz olarak Youtube’da yayınlanmıştır. Senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğinin Doğa Can Anafarta’nın yaptığı Kolej: Katil Kim dizisinde özel çocukların gittiği bir kolejde yaşanan vahşi bir cinayetin şüphelisi aranır. Öğretmen ve öğrenciler bu cinayeti çözmeye çalışırken onların da kirli çamaşırları ortaya çıkar. Kolej: Katil Kim dizisinin başrol oyuncuları ise Erdem Şanlı, Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı Albayram’dır. 

Kolej: Katil Kim dizisi oyuncu kadrosu

Erdem Şanlı

2 Eylül 1996 tarihinde İzmir’de doğan Erdem Şanlı Boşnak bir ailenin çocuğudur. Babası bir spor kulübünün başkanı olan Erden Şanlı, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Avlu dizisinde yapan Erdem Şanlı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Son Yaz dizilerinde de rol almıştır. 

Fırat Albayram 

11 Ocak 1985 tarihinde Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğan Fırat Albayram, Haliç Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur. Kendisi gibi oyuncu olan Ceyda Kasabalı ile evli olan Fırat Albayram, Adanalı, Kayıp Aranıyor, Sen de Gitme, Suskunlar, Kaçak Gelinler, Mutlu Ol Yeter, Savaşçı, Hababam Sınıfı Yeniden, Tozkoparan İskender gibi birçok dizi ve filmde rol almıştır.  

Ceyda Kasabalı Albayram 

3 Ocak 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ceyda Kasabalı, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nden mezun olmuştur. Kendisi gibi oyuncu olan Fırat Albayram ile evli olan Ceyda Kasabalı, Avrupa Avrupa, Yunus Emre, Yılanların Öcü ve Tutsak dizilerinde rol almıştır.  



Son Güncelleme: 15.02.2021 14:50
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Anahtar Kelimeler:
Kolej: Katil KimErdem ŞanlıFırat AlbayramCeyda Kasabalı
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