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Kod Adı: Londra filmi konusu nedir? Kod Adı: Londra fragmanı, oyuncuları ve konusu

2016 yılı yapımı olan ve yönetmen koltuğunda Babak Najafi'nin oturduğu Kod Adı Londra filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri çeken bir film oluyor. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve merak edilen diğer detayları sizler için hazırladık…

20 Mart 2021 Cumartesi 21:45
Kod Adı: Londra filmi konusu nedir? Kod Adı: Londra fragmanı, oyuncuları ve konusu
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Babak Najafi'nin yeni filmi Kod Adı : Londra, serinin ilk filmi Kod Adı: Olympus'ta olduğu gibi tekrar başrolüne Gerard Butler'ı ve Aaron Eckhart'ı yerleştiriyor. Aksiyon dolu filmde ayrıca Morgan Freeman, Angela Bassett, Robert Forster, Jackie Earle Haley, Melissa Leo, Radha Mitchell, Sean O’Bryan, Charlotte Riley yer alıyor.

İngiltere Başbakanının beklenmeyen ölümüyle beraber Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett), Londra'da düzenlenecek cenaze töreninde Banning'i (Gerard Butler) Başkan Asher'ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olmak üzere görevlendirir.

Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, bugüne kadarki en yüksek güvenliğe sahip bir organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin katılımından kısa bir süre sonra, Londra'da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.

Çatışamanın ortasında tek başına kalan Banning, Başkan Asher'ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların ardındakileri de etkisiz hale getirmekle yükümlüdür.

Oyuncular

Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett




Son Güncelleme: 20.03.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
Kod Adı: LondraBabak NajafiMorgan FreemanRobert Forster
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