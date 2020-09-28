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Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi

Esra Erol'un programına katılan Esra Karakuş isimli kadın, önce kocasını aldattığını sonra da bebeğinin babasının komşusu Cengiz K. olduğunu itiraf etmişti. Olayın gündeme bomba gibi düşmesinden sonra bahsi geçen kişilerin birlikte poz verdiği fotoğraf karesi ortaya çıktı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:41
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bu kadarı da olmaz denilen bir olay yaşandı. Esra Karakuş isimli bir kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuna kaçması ve çocuğunun babasının komşusu olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yasak aşk fotoğrafı

Sosyal medyada büyük tepki toplayan olay sonrası RTÜK tarafından inceleme başlatılırken, ortaya çıkan bir fotoğraf karesi herkesi şaşırttı. Söz konusu fotoğrafta Feri Karakuş, eşi Esra Karakuş ve yasak aşk yaşadığı Cengiz K. ile dünyaya getirdikleri bebek yer alıyor.


RTÜK inceleme başlattı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV’de yayınlanan programın kamuoyunda tepki yaratması sonrası açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve ‘RTÜK nerede?’ benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir. Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır. 7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur’’



Son Güncelleme: 28.09.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Esra ErolYasak AşkBebek
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