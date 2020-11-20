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Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2016 yılında vizyona giren ve başarılı bir izlenme sayısına ulaşan Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın yer aldığı komedi filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

20 Kasım 2020 Cuma 21:14
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Kocan Kadar Konuş filminin devamı olan Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi sinema severlerden tam not almıştı. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün yer aldığı filmde Sinan ve Efsun’un evliliğe doğru giden ilişkisinde yaşanan komik anlar anlatılıyor.


Serinin ikinci filminde ilk filmde olduğu gibi Efsun’un “millet ne der” bakış açısına karşı dik duruşu ve bu nedenle başına gelen ilginç olaylar anlatılıyor. Film Şebnem Burcuoğlu’nun en çok satan ikinci kitabından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılmıştı. Filmin başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım yer alırken ikiliye Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner, Hakan Salınmış ve Enis Arıkan gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Filmde Türk toplumunun geleneksel hale gelen ilişkiler üzerine kurulan baskı ve gençlerin bu baskı karşısında neler yaptığı esprili bir dille aktarılıyor.



Son Güncelleme: 20.11.2020 21:14
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FilmKocan Kadar Konuş
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