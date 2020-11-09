Koç Holding 10 Kasım reklam filmi videosu

Koç Holding'in yaptığı 10 Kasım reklam filmi videosu merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi Atamızın vefatı ile ilgili hazırlanan reklamı araştırıyor.
09 Kasım 2020 Pazartesi 20:32
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Cumhuriyetimizin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. Yılı kapsamında büyük markalar yazıları ve reklamlarını yayınlamaya başladı. En merak edilen ise Koç Holding’in 10 Kasım ile ilgili yaptığı reklam filmi oldu.
Koç Holding’in çektiği kısa film #yaşıyor etiketi ile paylaşılırken Küçük bir çocuk Atatürk’ün vefat haberini yazan gazeteleri topluyor. Küçük çocuğu takip eden gazeteci ise ‘Varsın yazsın gazeteler, onu kaybettiğimizi tarih yazmayacak’ diyor.
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