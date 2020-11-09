Koç Holding 10 Kasım reklam filmi videosu

Cumhuriyetimizin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. Yılı kapsamında büyük markalar yazıları ve reklamlarını yayınlamaya başladı. En merak edilen ise’inile ilgili yaptığıoldu.

Koç Holding’in çektiği kısa film #yaşıyor etiketi ile paylaşılırken Küçük bir çocuk Atatürk’ün vefat haberini yazan gazeteleri topluyor. Küçük çocuğu takip eden gazeteci ise ‘Varsın yazsın gazeteler, onu kaybettiğimizi tarih yazmayacak’ diyor.