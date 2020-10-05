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Kobranın Türkçe sözlükteki anlamı nedir?

Kobra kelimesi ile ilgili Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki soru herkes tarafından merak edildi. Yarışmayı izleyen kişiler kobranın Türkçe sözlükteki diğer anlamlarını araştırmaya başladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 23:28
Kobranın Türkçe sözlükteki anlamı nedir?
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Kobra sözcüğünün dilimizden birden farklı anlamı bulunmaktadır. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan soru ile birlikte birçok kişinin merak ettiği kobra sözcüğünün anlamları duruma göre değişmektedir.

Kobranın Türkçe sözlüklerde geçen diğer adı nedir?

Yarışmada kobra sözcüğünün diğer anlamının ne olduğu sorulmuştu. Soruda verilen cevaplar şu şekildedir:

  • Gözlüklü yılan
  • Kulaklıklı yılan
  • Eldivenli yılan
  • Atkılı yılan


Sorunun doğru cevabı gözlüklü yılandır. Kobra sözcüğü Türkçe sözlüğünde gözlüklü yılan olarak geçmektedir.

Kobraya gözlüklü yılan denmesinin sebebi bulunduğu şeklidir. Yılanın gözleri biraz arkada konumlandığı için gözlüklü gibi gözükmesinden dolayı bu ad verilmiştir.

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 23:28
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KobraTürkçe Sözlük
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