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Kızımızı Oda dizisinin yeni transferi Melisa Aslı Pamuk oldu. Kırmızı oda 36. Bölüm fragmanı yayınladı mı?

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’ya yeni bir oyuncu daha eklendi. Yiğit Özşener, Uğur Yücel, Esra Ronabar’dan sonra ünlü oyuncu ve manken Melisa Aslı Pamuk Mitra karakteri ile transfer oldu. Oyunculuğu ile göz dolduran genç oyuncunun canlandırdığı Mitra karakterinin hikâyesi izleyiciyi derinden etkiledi. Dizinin sevenleri 36. Bölüm fragmanını merakla bekliyor

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:18
Kızımızı Oda dizisinin yeni transferi Melisa Aslı Pamuk oldu. Kırmızı oda 36. Bölüm fragmanı yayınladı mı?
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TV8 ekranlarının başarılı dizisi Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarında yer alan karakterlerin hayatlarının anlatıldığı son zamanlarda dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.  Yönetmenliğinin Cem Karcı’nın üstlendiği OGM Pictures’ın yapımcılığını yaptığı dizi her Cuma akşamı izleyici ile buluşuyor. Diziye her bölümde eklenen oyuncular ile de gündem olmayı başaran diziye son olarak Mitra karakterini canlandıracak olan Melisa Aslı Pamuk da eklendi.  Melisa Aslı Pamuk başarılı oyunculuğu ile izleyiciden tam not adı. Dizinin sevenleri 36. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediyor.

Kırmızı Oda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin son bölümünde Melisa Aslı Pamuk un canlandırdığı İranlı Mitra Şerifi’nin sır dolu hikâyesi anlatılmıştı. Dizinin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Salih Bademci, Hande Doğandemir, Melisa Sözen, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan ve Evrim Alasya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin 36. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kızımızı Oda dizisi 7 Mayıs Cuma günü 20.00’de TV8 ekranlarında 36. Bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:18
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaTv8Melisa Aslı Pamuk
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