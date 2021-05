Kızımızı Oda dizisinin yeni transferi Melisa Aslı Pamuk oldu. Kırmızı oda 36. Bölüm fragmanı yayınladı mı?

Kırmızı Oda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ekranlarının başarılı dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarında yer alan karakterlerin hayatlarının anlatıldığı son zamanlarda dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğinin Cem Karcı’nın üstlendiği OGM Pictures’ın yapımcılığını yaptığı dizi her Cuma akşamı izleyici ile buluşuyor. Diziye her bölümde eklenen oyuncular ile de gündem olmayı başaran diziye son olarak Mitra karakterini canlandıracak olanda eklendi. Melisa Aslı Pamuk başarılı oyunculuğu ile izleyiciden tam not adı. Dizinin sevenleri 36. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediyor.

Dizinin son bölümünde Melisa Aslı Pamuk un canlandırdığı İranlı Mitra Şerifi’nin sır dolu hikâyesi anlatılmıştı. Dizinin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Salih Bademci, Hande Doğandemir, Melisa Sözen, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan ve Evrim Alasya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin 36. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kızımızı Oda dizisi 7 Mayıs Cuma günü 20.00’de TV8 ekranlarında 36. Bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.