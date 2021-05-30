Kız Kardeşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2019 yılında gösterime giren Kız Kardeşler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Emin Alper üstleniyor. Drama türündeki film Türkiye, Almanya, Hollanda ve Yunanistan ortak yapımı olarak vizyona girdi.

Kız Kardeşler filmi konusu

Kız Kardeşler filmi, annelerinin vefatı ardından farklı hayatlara savrulan üç kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Reyhani Nurhan ve Havva küçük yaşta annesiz kalmıştır. Annelerinin ölümünün ardından üç kız kardeş kasabadaki farklı ailelerin yanına besleme olarak verilir. Farklı hayatlar yaşamaya mahkum bırakılan kardeşler, daha sonra aynı aileler tarafından baba evine gönderilir. Köylerine dönen kız kardeşler, bir araya geldiklerinde yıllardır kaçtıkları gerçeklerle yüzleşir.

Dram türündeki Kız Kardeşler filminin IMBd puanı ise 7,5.

Kız Kardeşler filmi oyuncu kadrosu

Cemre Ebuzziya (Reyhan)

Ece Yüksel (Nurhan)

Helin Kandemir (Havva)

Kayhan Açıkgöz (Veysel)

Müfit Kayacan (Şevket)

Kubilay Tunçer (Necati)

Mehmet Akın (Nuri)

Hilmi Özçelik (Muhtar)

Kız Kardeşler filmi fragmanı: