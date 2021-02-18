Kız Babası filmi konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Süleyman Seçik’in üstlendiği Kız Babası filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Altan Erkekli, Derya Alabora, Melis Tüzüngüç ve Durul Bazan’ın yer aldığı film vizyona girdiği dönem çok beğenilmişti

Kız Babası filmi konusu nedir?

Ailesini geçindirmek için gecesini gündüzüne katan Adil, bir gün kızının sevgilisi olduğunu öğrenir. Kızının Bahadır adına boksör ve tehlikeli bir hayatı olan Bahadır’la arkadaşlık ettiğini öğrenen Adil ne yapacağını bilemez. Adil, kızının Bahadır ile evlenmek istediğini söylemesi üzerine bu evliliğe karşı çıkar. Ancak kız Bahadır’ın ne kadar tehlikeli biri olduğunu bir türlü kabul etmez. Adil kızını ve ailesini korumak için işe koyulur.