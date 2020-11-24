İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...

Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı

Ekranların sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un La Casa de Papel dizisinin 5.sezonuna katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dizinin severlerini heyecanlandıran haber hakkında Kıvanç Tatlıtuğ'dan henüz bir açıklama gelmedi.

24 Kasım 2020 Salı 03:22
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Takip Et:

Netflix platformu üzerinden 4 sezonu yayınlanan La Casa de Papel dizisi Dünya çapında beğeni kazanmıştı. Dizinin 5.sezonu ilgiyle beklenirken Türk seyircisini heyecanlandıran bir haber ortaya atıldı.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un La Casa de Papel’in yayınlanacak olan 5.sezonunda rol alacağı ve çekimler için İspanya’ya gideceği ortaya atılan Kıvanç Tatlıtuğ’un hangi rolle izleyici karşısına çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Ortaya atılan iddialara Kıvanç Tatlıtuğ’dan henüz yanıt gelmedi.


La Casa de Papel Konusu Nedir?

Profesör takma adlı bir adamın yaptığı dahice soygun planını hayata geçirmeye çalışan bir ekibin soygun sırasında yaşadığı olayları anlatan dizinin ilk sezonunda İspanya Kraliyet Darphanesi soygunu anlatılırken üçüncü sezon ise İspanya Merkez Bankasında yaşadıkları maceraları ele alıyor.

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 03:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KıvançtatlıtuğLacasadepapel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Tiktok efetktli videoları nasıl çekiliyor? Tiktok’ta komik dublaj efekti
Kefaret dizisi tekrar bölümleri hangi günler yayınlanıyor?
Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır?
Part time çalışan tazminat alabilir mi? 2020
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2020
İkea mağaza açılış kapanış ve çalışma saatleri 2020
Bir çok insanın kabusu olan saç dökülmesinin sebepleri ve tedavisi nelerdir?
Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? 2020
Hangi kan grupları hastalıklara daha yatkındır? Kan gruplarına göre riskler
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Elimi Bırakma dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri bilgileri
Askerlikten muaf olma şartları nelerdir? Askerlik için Boy-Kilo tablosu
Rüyada tırnak görmek ne demektir? Rüyada tırnak görmenin anlamı nedir?
Yemin dizisi yeni kadın başrolü İlayda Altuntaş kimdir? İlayda Altuntaş hakkında bilgiler
Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüsü WhatsApp soru hattı
Sefirin Kızı Loki neden yok, neden ayrıldı? Furkan Aksoy diziye veda mı etti?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Kasım 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Kasım 2020 tarihinde yatırılacak destekler
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Kasım 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
10.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 24 Kasım 2020 Salı Bankaların 10 Bin TL mevduat getirisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.