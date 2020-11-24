Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı

Netflix platformu üzerinden 4 sezonu yayınlanan La Casa de Papel dizisi Dünya çapında beğeni kazanmıştı. Dizinin 5.sezonu ilgiyle beklenirken Türk seyircisini heyecanlandıran bir haber ortaya atıldı.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un La Casa de Papel’in yayınlanacak olan 5.sezonunda rol alacağı ve çekimler için İspanya’ya gideceği ortaya atılan Kıvanç Tatlıtuğ’un hangi rolle izleyici karşısına çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Ortaya atılan iddialara Kıvanç Tatlıtuğ’dan henüz yanıt gelmedi.

La Casa de Papel Konusu Nedir?

Profesör takma adlı bir adamın yaptığı dahice soygun planını hayata geçirmeye çalışan bir ekibin soygun sırasında yaşadığı olayları anlatan dizinin ilk sezonunda İspanya Kraliyet Darphanesi soygunu anlatılırken üçüncü sezon ise İspanya Merkez Bankasında yaşadıkları maceraları ele alıyor.