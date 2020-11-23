Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel 5. sezon kadrosuna mı girdi?

Netflix üzerinden yayınlanan İspanyol dizisi La Casa de Papel’in 5.sezonu merakla bekleniyor. Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlenen dizi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisinin 5.sezonunda yer alacak.

Yakışıklı oyuncu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Tatlıtuğ’un dizinin çekimleri için İspanya’ya gittiği de söyleniyor.

La Casa de Papel 5.sezon ne zaman başlayacak?

Yayınlandığı 4 sezonla dünya çapında büyük bir kitleye ulaşan dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Netflix üzerinden yayınlanan dizinin yeni sezon yayın tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.