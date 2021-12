Kitap Kulübü filmi 2018 yılında seyircilerle bulundu. Filmin detayları ve oyuncuları araştırılıyor. Kitap Kulübü filminin konusu nedir?

Kitap Kulübü filmi

2018 yılında vizyona giren kitap kulübü 4 farklı kadını merkeze alıyor ve Netflix dizisi On the Verge benzeri bir olay örgüsü kullanarak kayıp çağı, kişilerarası ilişkiyi ve değerleri izleyiciye komedi ve dram kavramlarıyla sunuyor. Sharon, Vivian, Diane ve Carol. Bu kişilerin neredeyse tamamı 65 yaşına yaklaşan kişileri temsil etmektedir. Uzun yıllar dostluklarını sürdüren kadınların doğal olarak farklı bir dünyası olacaktır. Öneğin, Sharon uzun yıllar hukukta çalıştı. Sonunda başarılı bir yargıç oldu. Eski kocasından 20 yıldan fazla bir süre önce boşandı. Bu süre zarfında aşk hayatı pek iyi gitmemiştir.

Karaktere başka pek çok detay hakim olsa da, kahramanın yalnızlık, depresyon, sevgisizlik gibi temel unsurları barındırması kaçınılmaz bir gerçektir. Her biri farklı dünyalarda farklı insanlara hayat vermiş olsa da her birinin ortak noktası çoktur. Bu ortak kavramın en bariz öneği, uzun yıllardır iç içe olan kitap kulübüdür. Dostlukları sayesinde güçlenen, günlerini ve haftalarını kulübe adayan 4 kadından oluşan klasik bir gelenek vardır. Her hafta veya her ay kadınlar sırayla bir kitap seçip tartışıyorlar. Bu ayın kahramanı Vivian ,seçeceği kitap "Grinin Elli Tonu" olacak.

Yönetmen Bill Holderman kursuna devam ederek 4 kadın için özel bir dramatik hava yaratacak ve "Vivian’ın Grinin Elli Tonu" fikriyle büyük bir ivme kazandı. Bu kitapla birlikte kadınlar daha güçlü hale gelecek ve kendilerine olan özgüvenleri artacak. Filmin IMDb puanı 6,1 olarak karşımıza çıkıyor. Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Diane Keaton – Diane

Jane Fonda – Vivian

Candice Bergen – Sharon

Mary Steenburgen – Carol

Andy Garcia – Mitchell

Craig T. Nelson – Bruce

Don Johnson – Arthur

Ed Begley Jr. – Tom

Richard Dreyfuss – George