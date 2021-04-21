Kırmızı Oda'ya yeni transfer: Melisa Aslı Pamuk dizinin kadrosuna dahil oldu!

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, kadrosun genç oyuncu Melisa Aslı Pamuk’u dahil etti. Genç oyuncunun diziye hangi karakterle ve nasıl bir hayat hikayesiyle dahil olacağı dizinin hayranları tarafından oldukça merak ediliyor.

Melisa Aslı Pamuk Kırmız Oda’da

Kırmızı Oda dizisi konsepti dolayısıyla sık sık yıldız oyuncuları kadrosun akışa bir süreliğine dahil ediyor ve hikayesi biten oyuncuya veda ediyor. Aslıhan Gürbüz, Melisa Sözen, Burcu Biricik, Erkan Petekkaya gibi pek çok oyuncunun kadrosuna dahil olduğu diziye son olarak Melisa Aslı Pamuk dahil oldu. Melisa Aslı Pamuk en son ekranlara Hay Sultan olarak gelmişti ve başka bir yapımda yer almamıştı. Kırmızı Oda dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Pamuk, dizide çocukluğu büyük travmalarla geçmiş bir kadına hayat verecek.

Kadroya katılacağı kesinleşen Melis Aslı Pamuk’un hangi tarihte katılacağı ise henüz netlik kazanmadı. Dizinin hayranlarını yine travmalarla dolu bir hayat öyküsü bekliyor. Şimdiden iyi seyirler…