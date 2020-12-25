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Kırmızı Oda'ya bu haftaki konuk oyuncuları kim olacak?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ilk bölümden itibaren ilgiyle takip edilmektedir. Dram ve psikolojik tema taşıyan dizi her hafta farklı konuklar almaktadır. Dizinin bu haftaki konuğu Aslıhan Gürbüz olacaktır.

25 Aralık 2020 Cuma 00:20
Kırmızı Oda'ya bu haftaki konuk oyuncuları kim olacak?
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Kırmızı Oda’ nın Bu Haftaki Konuk Oyuncusu Kim Olacak?

Her bölüm farklı ve yetenekleri oyuncuları ağırlayan dizinin bu haftaki konukları merak edilmektedir.

OGM Pictures imzalo ve yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği yapımın senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt yazmaktadır. Dizinin türü dram ve psikoloji üzerinedir. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi eserinden uyarlanarak diziye aktarılmıştır.

Kırmızı Oda’nın Bu Haftaki Konuğu Kim?

Bu hafta diziye Aslıhan Gürbüz konuk olacaktır. Dizinin 17. Bölümü yayınlanacak. Gürbüz, diziye Sema Keçik ayrılınca dahil olacaktır.

Aslıhan Gürbüz Kim?

16 Şubat 1983 Çanakkale doğumludur. Lisede bilgisayarlı muhasebe okumuştur. Konya Selçuk Üniversitesinde Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunudur. Senaryosu Meral Okay’ a ait olan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlü olmuştur. Yahşi Cazibe dizisinde Cazibe karakterine hayat verdi. Zeytin Tepesi, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Ufak Tefek Cinayetler dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 25.12.2020 00:20
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaAslıhan Gürbüz
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