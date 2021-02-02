İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Kırmızı Oda'ya bu hafta konuk oyuncu olarak kim katılacak?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde bu hafta konuk olarak katılacak olan isimler merak edilmeye başlandı. Her hafta yeni isimlerle ekranlarda olan Kırmızı Oda dizisinin yayınlanacak olan yeni bölümünde, konuk olarak rol alacak isimler araştırılmaya başlandı.

02 Şubat 2021 Salı 23:49
Kırmızı Oda'ya bu hafta konuk oyuncu olarak kim katılacak?
Takip Et:

Kırmızı Oda dizisinde Gökhan Yıkılkan, konuk olarak rol alacak!

Yapımcılığında OGM Pictures’in yer aldığı, başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Burak Sevinç’in bulunduğu dizinin bu hafta ekranlarda olacak olan bölümüne Pınar Deniz’in yanı sıra Netflix dijital platformda başarılı bir şekilde izlenme alan “Bir Başkadır” dizisinde rol alan Gökhan Yıkılkan’da konuk olacak.

Evliliklerinde yaşadığı sorunlardan dolayı Doktor Hanım’a başvuran Nazlı (Pınar Deniz) ve eşi Recai (Gökhan Yıkılkan), seyircileri oldukça şaşkınlığa uğratacak.

Kırmızı Oda, yeni bölümleri ile Cuma 20:00’da TV 8 ekranlarında.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 23:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaTV 8KonukOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Sonic the Hedgehog’un dizisi çıkıyor
Sonic the Hedgehog’un dizisi çıkıyor
Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?
Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final kararı aldı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final kararı aldı!
Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu merak ediliyor
Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu merak ediliyor

Popüler Haberler

Kırmızı Oda'ya bu hafta konuk oyuncu olarak kim katılacak?
EDHO Uğur kimdir? Gerçek adı nedir? Eşkıya yeni oyuncusu Serhat Parıl kimdir?
Bitcoin ve kripto para üreticiliği ve madenciliği nasıl yapılır?
2021 Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi
Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Aöf online sınav giriş ekranı AÖF bahar dönemi sınavı 18 Nisan - 7 Mayıs 2020
Hekimoğlu Kaan’ın babası kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Pınar hakkında bilgiler
Doğalgaz rezervi en fazla olan ülkeler
İshale ne iyi gelir? İshal kaç gün sürer?
Hangi borçlar yapılandırma kanunu kapsamında olacak? 2020 Vergi ve borç yapılandırması kanunu kapsamı
e-Devlet kira yardımı başvurusu şartları nelerdir? 2021 yılı 960 TL kira yardımı için şartlar
Heyet Raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
Odeabank’tan sıfır araç için avantajlı taşıt kredisi kampanyası 2021
Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi
7307 nitelik kodu nedir? Personel alımı 7307 nitelik kodu özel şart anlamı
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.