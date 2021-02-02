Kırmızı Oda'ya bu hafta konuk oyuncu olarak kim katılacak?

Kırmızı Oda dizisinde Gökhan Yıkılkan, konuk olarak rol alacak!

Yapımcılığında OGM Pictures’in yer aldığı, başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Burak Sevinç’in bulunduğu dizinin bu hafta ekranlarda olacak olan bölümüne Pınar Deniz’in yanı sıra Netflix dijital platformda başarılı bir şekilde izlenme alan “Bir Başkadır” dizisinde rol alan Gökhan Yıkılkan’da konuk olacak.

Evliliklerinde yaşadığı sorunlardan dolayı Doktor Hanım’a başvuran Nazlı (Pınar Deniz) ve eşi Recai (Gökhan Yıkılkan), seyircileri oldukça şaşkınlığa uğratacak.

Kırmızı Oda, yeni bölümleri ile Cuma 20:00’da TV 8 ekranlarında.