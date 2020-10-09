Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Osman’ın hikayesi merakla izlendi!

TV 8’in sevilen dizisi Kırmızı Oda’nın son bölümünde diziye dahil olan Osman karakteri izleyenlerin merakını çelmeyi başardı. Sempatik oyunculuğu ile izleyicileri etkileyen Osman karakterinin nasıl bir hikayesi olduğu merak edilen konular arasında yer aldı.

Kırmızı Oda Osman Kimdir?

Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde izlenen Osman karakterini Emir Özyakışır canlandırmaktadır. Mankenlik ve oyunculuk yapan Emir Özyakışır daha önce Gülperi dizisinde Can karakterini canlandırmış ve pek çok reklam filminde de yer almıştır.

Kırmızı Oda Osman’ın Hastalığı

Dizide Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden kliniğe götürülen ve devamlı olarak ağzındaki düdüğü çalan Osman’ın hikayesi merakla beklenmektedir. Görevlilerin 2 gündür durmadan düdük çaldığını söyledikleri Osman’ın düdüğü ellerinden aldıkları an kusmaya başladığı da belirtilmiştir. Dizide Osman ile Ayşe Hoca’nın ilgilendiği görülmüştür.

Kırmızı Oda Osman’ın Hikayesi

Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde görülen Osman’ın hikayesi, annesiyle birlikte gezerken susaması sonucu annesinin markete girmesi ve ona “korkarsan bu düdüğü çal” demesiyle başlıyor. Osman annesi ona su alırken dışarda beklemektedir ve bu esnada düğün konvoyu davul ve zunalar eşliğinde oraya doğru gelmektedir. Osman gelin ve damadı ilgiyle izlerken bir anda silahlar ortaya çıkar ve havaya ateşler edilir. Silah sesinden korkan Osman’ın annesi çocuğuna doğru giderken bir kurşuna denk gelir ve vurulur. Osman’ın annesi hayatını kaybeder ve Osman ise babası ortalarda olmadığı için yetiştirme yurdunu götürülür. Bu olaydan sonra Osman sürekli olarak düdük çalmaya başlamıştır.