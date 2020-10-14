Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda yeni bölümleriyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin son yayınlanan bölümünde Alya karakterinin hikayesi işlendi. İzleyicilerden tam not alan Alya’nın hikayesi ve karaktere hayat veren oyuncunun kim olduğu merak edilen konular arasında yer aldı.

Kırmızı Oda Alya Karakterini Kim Canlandırıyor?

Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterini Melisa Sözen canlandırmaktadır. Dizinin son bölümünde gösterdiği başarılı performans ile izleyenleri büyüleyen Melisa Sözen’in kim olduğu merak edilmektedir.

Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterini canlandıran Melisa Sözen, 1985 senesinde doğmuştur. İlk oyunculuğunu 7 Kocalı Hürmüz filminde yapan Sözen bundan sonra pek çok yapımda yer almıştır. Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olması ardından hem oyunculuk hem de okulu devam ettirerek başarılı olmuştur. Özellikle Çemberimde Gül Oya isimli diziden sonra ünlenmiştir.