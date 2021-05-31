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Kırmızı Oda'nın Melek'i Nilsu Yılmaz kimdir?

Kısa sürede ekranların sevilen yapımlarından biri olan Kırmızı Oda adlı dizide Melihan’nın kızı rolünü canlandıran Nilsu Yılmaz kimdir? Nilsu Yılmaz hakkında merak edilenleri sizler için hazırladık…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:16
Kırmızı Oda'nın Melek'i Nilsu Yılmaz kimdir?
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Nilsu Yılmaz, 1 Ocak 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olmuştur. Daha sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümü’ne başlamıştır.

Bugüne kadar birçok dizide yer almıştır. Payitaht Abdülhamid dizisinde Dilruba karakterini canlandırmıştır. Bunun yanı sıra Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika ve Davetsiz Misafir gibi yapımlarda yer almıştır.

Ekranların çok sevilen yapımlarından biri olan Aşk Tesadüfleri Sever adlı sinema filminde de rol almıştır.

Başarılı oyunculuğuyla ilgi toplayan Nilsu Yılmaz, yakın zamanda TV 8 ekranlarında yayına giren Kırmızı Oda adlı dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Melek karakterini canlandırmaktadır.


Son Güncelleme: 31.05.2021 15:16
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Nilsu YılmazKırmızı OdaPayitaht Abdülhamid
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