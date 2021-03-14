Kırmızı Oda'nın doktor hanımı 'Masumlar Apartmanı'na transfer oluyor!

Başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ile birlikte Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı TRT1 ekranlarını izlenme rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı'na TV8 ekranlarının en çok izlenilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinden bir transfer yapılacağı iddia edildi. Ortaya atılan iddialarda ise Kırmızı Oda\'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın oynadığı doktor hanım karakterinin Masumlar Apartmanı'na geleceği söyleniyor.

OGM Pictures'ın yapıcılığını üstlendiği ve gerçek hayat hikayelerinden alıntı yapılarak senaryolaştırılan Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı, yayınlandıkları ilk günden itibaren reyting rekorları kırdı. Sosyal medyada da en çok konuşulan diziler arasında yer alan Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanıyla ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia öne sürüldü.

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'ya ait kitaplardan her iki dizinin seyircilerini bu sürpriz bir gelişmede ise Masumlar Apartmanının 25. bölümünde yaşanan psikiyatr krizi sonrası İnci'nin Han'a psikiyatri teklifini yaparken adres olarak Taksim'e yönlendirmesi, akıllara Kırmızı Oda dizisini getirdi. İnci'nin bu sözlerin sonrasında ise dizilerin hayranları Kırmızı Oda\'nın doktor hanımı karakteri Binnur Kaya'nın Masumlar Apartmanı dizisine psikiyatri doktoru olarak konuk olacağı iddialarını gündeme getirdi.