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Kırmızı Odadaki Doktorun Gerçek Adı Ve Dizileri

Kırmızı Oda dizisindeki Doktor Hanım kimdir? Kırmızı Oda dizisindeki Doktor Hanım'ın dizideki adı nedir? Kırmızı Oda dizisindeki Doktor Hanım daha önce hangi dizilerde oynadı? Kırmızı Oda dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Kırmızı Oda dizisinin Doktor Hanımının gerçekte kim olduğu ve hangi projelerde yer aldığı dizinin sevenleri tarafından merakla araştırılıyor.

08 Aralık 2020 Salı 20:59
Kırmızı Odadaki Doktorun Gerçek Adı Ve Dizileri
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Kırmızı Oda Dizisindeki Doktor Kimdir? Hangi Dizilerde Oynadı?

Kırmızı Oda dizisinin doktorunun gerçek adı ve oynadığı diziler herkes tarafından merak konusu oldu. Dizide Doktor Hanım olarak bilinen doktorun gerçek adının ne olduğu sorusu, dizideki karakter hakkındaki her şey vatandaşlar tarafından merak ediyorlar.

TV 8 ekranlarında her Cuma günü yayınlanan Kırmızı oda dizisindeki Doktor Hanım, klinik başkanıdır. Manolya adındaki kliniğin başındaki isim olan Doktor Hanım, yılların vermiş olduğu tecrübelerle psikiyatristlik yapmaktadır.

Kırmızı Oda Dizisindeki Doktor Hanımın Dizideki Adı Ne?

Kırmızı oda dizinde Doktor Hanım olarak bilinen kişinin adı Gülseren’dir. Kırmızı oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılan Madalyonun İçi kitabından uyarlanmıştır. Kitaptaki hikayeler gerçekten yaşanmış hikayelerdir.

Kırmızı Oda Dizisindeki Doktor Hanımın Gerçekte Adı Nedir?

Doktor Hanım rolünü Binnur Kaya canlandırmaktadır. Komedi türünde olan yapımlarda sıkça yer alan oyuncu Kırmızı oda dizisinde de Doktor Hanım rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmaktadır.

Binnur Kaya 19 Nisan 1972 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Avrupa Yakası dizinde Şahika rolünü canlandırmıştır. Aramızda kalsın adındaki yapımla ödül sahibidir.

Binnur Kaya Hangi Dizilerde Oynadı?

Binnur Kaya’nın rol aldığı diziler ve karakterlerin adları günümüzden geçmişe doğru şu şekildedir:

  • Kırmızı Oda (Doktor Hanım) – 2020
  • Doğduğun Ev Kaderindir (Doktor Hanım) – 2020
  • Zengin ve Yoksul (Berrin) – 2019
  • Analar ve Anneler (Neriman) – 2015
  • Aramızda Kalsın (Hüsne) – 2013 / 2015
  • Muhteşem Yüzyıl (Duacı Hatun) – 2011
  • Türk Malı (Abiye) – 2010
  • Avrupa Yakası (Şahika) – 2007 / 2009
  • Karayılan (Emine) – 2007
  • Yabancı Damat (Nazire) – 2004 / 2007
  • Bekarlar (Binnur) – 2003
  • 7 Numara (Hürrem) – 2003
  • Benimle Evlenir Misin? (Gaye) – 2001
  • Bir Demet Tiyatro (Bena) – 2000 / 2002
  • Çarli (Hijyen) – 1999
  • Baba Evi (Meryem) – 1997
  • Kaynanalar (Rukiye) – 1996

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 20:59
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Anahtar Kelimeler:
DiziDoktor HanımKırmızı OdaGerçek Hayat Hikayeleri
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