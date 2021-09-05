Kırmızı Oda'da yeni oyuncu! İlayda Alişan'ın yeni dizisi Kırmızı Oda oldu

Başarılı oyuncu İlayda Alişan son olarak geçen sezon final yapan ve başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Serkan Tütüncü gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Buradaki performansı ile oldukça beğeni toplayan oyuncu yeni sezonda Kırmızı Oda dizisi ile tekrardan izleyici karşısına çıkacak.

Gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek çekilen dizi de Pınar Deniz, Melisa Sözen, Burcu Biricik gibi konuk oyuncular yer almıştı. TV100’den alınan habere göre dizinin yeni sezonunda İlayda Alişan’ın yanı sıra Ayça Bingöl ve Güneş Hayat gibi isimler de yer alacak.