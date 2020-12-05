Kırmızı Oda'da Ermişler sahnesi sosyal medya da gündem oldu

Gün geçtikçe izleyici kitlesini genişleten dizi Kırmızı Oda, 14. Son bölümüyle herkes ekran başına kitledi. Zaman içinde gerçek dünyadan kendini çeken ve var olmayan insanları gören Boncuk’un yaşadıkları sosyal medya da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kırmızı Oda’nın sosyal medya da çok konuşulan son bölümünde neler oldu?

Kırımızı Oda 15.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamları seyircisiyle buluşan Kırmızı Oda’nın 14. Bölümünde; Hollanda da eşi ile birlikte hayatlarını devam ettiren Boncuk, evinde yalnız kaldığı bir gün gerçekte var olmayan insanları görüp konuşan Boncuk’un hikayesi izleyicileri hayrete düşürdü. Boncuk’un durumuna üzülen ve her gün kötüye gitmesinde endişe eden eşi Rıza, tedavi olması gerektiğini düşünerek Doktor Hanımın muayenesine götürmeye karar verdi. İlk başta konuşmakta çekinceleri olan Boncuk var olduğuna inandığıizin alarak konuşmaya başladı. Boncuk, yalnız kaldığı zamanlar da Ermişlerin ona arkadaşlık ettiklerini, kendisine başka bir koca ile evlendirmek istediklerini söylerken, Doktor Hanım Boncuk’un anlattıklarının altında büyük bir acıyı barındırdığını ve tebessüm etmesinin oyundan ibaret olduğu teşhisini koydu.

TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda’nın 15.bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken yeni bölümü 11 Aralık Cuma günü saat 20.00 sevenlerinin karşısına çıkacak.

KIRMZI ODA’DA ÇOK KONUŞULAN O SAHNELER