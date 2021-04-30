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Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? 30 Nisan Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri

Bu akşam yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde çalan şarkının sözleri birçok seyirci tarafından araştırılıyor. Peki, Kırmızı Oda’da çalan şarkının ne? İşte 30 Nisan Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri…

30 Nisan 2021 Cuma 22:23
Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? 30 Nisan Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri
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Kırmızı Oda isimli dizide çalan Acıyı Sevmek Olur mu şarkısının sözleri seyirci tarafından araştırılıyor. İşte Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri…

Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri

Kalp alışır acı çekmelere

Can dayanmaz yeni sevmelere

Boşa kürek çek hep aynı

Bana sorun bi kim haklı?

Şu yüreğim ne meraklı

Hiç sözümü dinlemiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor

Kalp alışır acı çekmelere

Can dayanmaz yeni sevmelere

Boşa kürek çek hep aynı

Bana sorun bi kim haklı?

Şu yüreğim ne meraklı

Hiç sözümü dinlemiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor.

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor.

Mehmet Erdem




Son Güncelleme: 30.04.2021 22:23
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Anahtar Kelimeler:
KırmızıOdaçalanşarkıSözleriAcıyı Sevmek Olur MuMehmetErdem
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