Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? 30 Nisan Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri

Kırmızı Oda isimli dizide çalan Acıyı Sevmek Olur mu şarkısının sözleri seyirci tarafından araştırılıyor. İşte Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri…

Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri

Kalp alışır acı çekmelere

Can dayanmaz yeni sevmelere

Boşa kürek çek hep aynı

Bana sorun bi kim haklı?

Şu yüreğim ne meraklı

Hiç sözümü dinlemiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor

Kalp alışır acı çekmelere

Can dayanmaz yeni sevmelere

Boşa kürek çek hep aynı

Bana sorun bi kim haklı?

Şu yüreğim ne meraklı

Hiç sözümü dinlemiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor.

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor.

Mehmet Erdem