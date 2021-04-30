Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? 30 Nisan Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri

Kırmızı Oda isimli dizide çalan Acıyı Sevmek Olur mu şarkısının sözleri seyirci tarafından araştırılıyor. İşte Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri…
Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Boşa kürek çek hep aynı
Bana sorun bi kim haklı?
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Bana sorun bi kim haklı?
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor.
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor.
Mehmet Erdem