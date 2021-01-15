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Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 15 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 05:30
Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
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Kırmızı Oda Yeni Gelen Oyuncular

 

Aslıhan Gürbüz

Dizide Aslıhan Gürbüz, Kumru karakterini canlandıracak. Kızı ve eşiyle birlikte mutlu bir aile yaşantısı olan Kumru, ailesiyle birlikte gittiği bir büfede yaşadığı krizin ardından eline geçirdiği bıçakla restorandaki bir adama saldırınca hayatı alt üst olacak.

Bülent Seyran

Bülent Seyran, dizide Kumru karakterinin kocası olarak karşımıza çıkacak.

Burcu Biricik- Boncuk

Kırmızı Oda dizisine Burcu Biricik konuk oyuncu oldu. Burcu Biricik Kırmızı Oda dizisinde bir danışan olarak yer alacak. Burcu Biricik Boncuk rolünü canlandıracak. Boncuk ermiş kişilerle görüştüğünü, onları sadece kendinin gördüğünü ve çevresindekilerin onu eleştirdiği söyler. Eşi Sadık ona inanmaz ve delirdiğini düşünür. Bu yüzden Doktor Hanım’a götürür.

Cenk Kangöz- Boncuk’un Babası

Boncuk’un geçmişe dönüp hayatını anlattığı sahnelerde babası görülecek. Boncuk’un babasını Cenk Kangöz canlandırıyor.

Onur Bilge- Sadık

Onur Bilge Kırmızı Oda dizisinde Sadık rolünü canlandırmaktadır. Sadık Boncuk’un eşidir. Hollanda’da çalışan Sadık eşi Boncuk’un ermişleri gördüğünü söylemesi, kendi kendine gülmesi konuşmasına dayanamaz. Türkiye’ye izne geldiklerinde onu Doktor Hanım’a götürür.

Münire Apaydın

Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılacak.

Hikmet Körmükçü

Diziye yeni katılan karakter Psikolog Ayşe’nin anneannesidir.

Erdinç Gülener

Oyuncu, dizide psikolog olan Ayşe’nin babası olarak katılmıştır.

Köksal Engür

Dizide bulunan psikolog Ayşe’nin dedesi olarak Köksal Engür katılmıştır.

 

 

Yağmur Anaz

Yağmur Anaz başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Kırmızı Oda dizisinde bir bölümde konuk oyuncu olarak Doktor Deniz’e çocuğunun ruhsal halini danışan anne olarak dizi de rol alacak.

 

Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolüyle ekranda bulunan Hande Doğandemir konuk oyuncu olarak girdiği Kırmızı Oda dizisinde rolü biterek ayrılıyor. Hande Doğandemir’in oyunculuğu oldukça fazla beğeni topladı.



Son Güncelleme: 15.01.2021 05:30
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Anahtar Kelimeler:
Binnur KayaOyuncuKırmızı Oda
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