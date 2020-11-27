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Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular

Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 27 Kasım 2020 Cuma tarihli haberimizde Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 27 Kasım 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 05:30
Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
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Kırmızı Oda Yeni Gelen Oyuncular

Emre Kınay

Emre Kınay üç hafta üst üste Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olacak. Son olarak "Sevgili Geçmiş" dizisinde ekranlar da olan deneyimli oyuncu Emre Kınay, Kırmızı Oda dizisinde eşini aldatan bir adam rolünde karşımıza çıkmakta.

Necdet

Necdet, Namık'ın Kırmızı Oda dizisindeki biyolojik oğlu, kendi halinde içine kapanık olan bir çocuktur. Ancak babası Namık Koç çok fazla kıskanç olduğu için Melihayani üvey annesi de ondan çok daha genç olduğu için Namık oğlunu kıskanıyordu. Namık, karısı Meliha'yı oğluyla aldatmakla suçladı.

Namık


Namık, Meliha'nın kocasıdır. Meliha'yı uzun yıllarır tanıyan çucukluğunu bilen Namık, Karısının ölümünden sonra Meliha'ların evine gelerek onunla evlenmek istediğni söylemişir. Daha sonra meliha ile evlenmiştir.  Namık ilk başta iyi bir adam olmasına rağmen daha sonra kıskanç,  eşine dayak atan birisi haline gelmiştir.

Yağmur Anaz

Yağmur Anaz başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Kırmızı Oda dizisinde bir bölümde konuk oyuncu olarak Doktor Deniz’e çocuğunun ruhsal halini danışan anne olarak dizi de rol alacak.

Salih Bademci

Kırmızı Oda dizisinde Mehmet rolüyle üç bölüm üst üste yer almış olan oyuncumuz Salih Bademci Kırmızı Oda dizisinde rolü biterek diziden ayrılıyor. Salih Bademci’nin canlandırdığı Mehmet rolünün dizide ki hikayesi bitmiştir.

Hande Doğandemir

Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolüyle ekranda bulunan Hande Doğandemir konuk oyuncu olarak girdiği Kırmızı Oda dizisinde rolü biterek ayrılıyor. Hande Doğandemir’in oyunculuğu oldukça fazla beğeni topladı.



Son Güncelleme: 27.11.2020 05:30
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Anahtar Kelimeler:
Binnur KayaOyuncuKırmızı Oda
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