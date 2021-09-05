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Kırmızı Oda yeni sezona iddialı geliyor! Doktor hanımdan mesaj var

Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan ve geçen sezon TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi yeni sezona hazırlanmaya başladı. İzleyiciler merakla yeni sezonda neler olacağını merak ediyor. İşte detaylar...

05 Eylül 2021 Pazar 13:35
Kırmızı Oda yeni sezona iddialı geliyor! Doktor hanımdan mesaj var
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Geçtiğimiz sezon TV8’de yayın hayatına başlayan ve gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda televizyon dünyasına bomba gibi düşmüştü. Oldukça sevilen ve reytinglerde büyük başarı elde eden dizi seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarmıştı. Şimdi ise ikinci sezon merakla bekleniyor. Bu meraklı bekleyiş karşısında ikinci sezonun ilk tanıtımı yayınlandı.

Doktor Hanım mesaj verdi!

İkinci sezon için yayınlanan tanıtımda dizinin Doktor Hanım’ı izleyenlere seslendi. Doktor Hanım, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yeni sezonda Kırmızı Oda yine hayatın içinden yine yüreklere dokunan, içinde acı ve hüzün olsa da, umut vaat eden, sonu mutlu biten birbirinden güzel hayat hikayeleri sunacak.

Aslında hayat pek çok şeyi kulağımıza önceden fısıldıyor. Bütün mesele hayatı doğru okumak. Doktor hanım olsam da benim de çok etkilendiğim, gözlerimin dolduğu, hatta ağladığım anlar oluyor.

Ne de olsa hepimiz insanız. Hayatın içinde hüzün de var, mutluluk da… Şifa niyetine diyerek çıktığımız bu yolda umarım siz seyircilerimizin yüreklerine dokunabilir, yaralarınıza şifa olabiliriz.”



Son Güncelleme: 05.09.2021 13:35
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Anahtar Kelimeler:
KırmızıodaDiziTv8
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