İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Kırmızı Oda yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler

Kırmızı Oda yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 23 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 05:30
Kırmızı Oda yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Takip Et:

 

Kırmızı Oda Yeni Gelen Oyuncular

Emre Kınay

Emre Kınay üç hafta üst üste Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olacak. Son olarak "Sevgili Geçmiş" dizisinde ekran başına gelen erkek oyuncumuz Emre Kınay, Kırmızı Oda dizisinde eşini aldatan bir adam rolünde karşımıza çıkmakta.

Necdet

Necdet, Namık'ın Kırmızı Oda dizisindeki biyolojik oğlu, kendine yeten ve kendi halinde olan bir çocuktur. Ancak babası Namık Koç kıskanç olduğu için Meliha da ondan çok daha genç olduğu için Namık oğlunu kıskanıyordu. Namık, karısı Meliha'yı oğluyla aldatmakla suçladı.

Namık


Namık, Meliha'nın kocasıdır. Meliha'yı uzun yıllar ağırlamıştır. Karısının ölümünden sonra Meliha'ya gelerek onunla evlendi. Namık ilk başta iyi bir adam olmasına rağmen daha sonra kıskanç, dayak atan birisi haline gelmiştir.

Yağmur Anaz

Yağmur Anaz başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Kırmızı Oda dizisinde bir bölümde konuk oyuncu olarak Doktor Deniz’e çocuğunun ruhsal halini danışan anne olarak dizi de rol alaca.

Salih Bademci

Kırmızı Oda dizisinde Mehmet rolüyle üç bölüm üst üste yer almış olan oyuncumuz Salih Bademci Kırmızı Oda dizisinde rolü biterek diziden ayrılıyor. Salih Bademci’nin canlandırdığı Mehmet rolünün dizide ki hikayesi bitmiştir.

Hande Doğandemir

Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolüyle ekranda bulunan Hande Doğandemir konuk oyuncu olarak girdiği Kırmızı Oda dizisinde rolü biterek ayrılıyor. Hande Doğandemir’in oyunculuğu oldukça fazla beğeni topladı.



Son Güncelleme: 23.10.2020 05:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Binnur KayaOyuncuKırmızı Oda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş kimdir, nereli yaşı Kaç?
BİM'de satılan Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü nasıl, alınır mı? Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü kullanıcı yorumları
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi
İnternetten ptt kart şifre alma ve ptt kart şifre bloke kaldırma
Gelir vergisi nasıl hesaplanır? 2020 Gelir vergisi oranları ve hesaplama yöntemleri
SGK ilişiksiz belgesi nereden alınır? Edevlet SGK ilişiksizlik belgesi işlemleri
24 Ekim 2020 Cumartesi Günlük burç yorumları: Bazı burçların güzel günleri başlıyor…
Emekli maaşını başka banka üzerinden alabilmek için ne yapmak gerekiyor?
Şeker hastaları malülen emekli olma şartları nelerdir? diyabet hastalığı malulen emeklilik 2020
LGS 1 Haziran 2019 Merkezi Sınav Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanır?
Kanal 7 yeni dizisi Aşk Bir Rüya'nın yayın tarihi ve konusu
Bim okul kampanyası! 2019 Bim Okul ve kırtasiye malzemeleri kataloğu
Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Başvuru yapan herkese faizsiz 5.000 TL kredi verilecek!
Bebek emzirme süresi nedir? Bebek kaç gün anne sütü emmezse süt kesilir?
Grip aşısı işe yarıyor mu? Grip aşısı kimlere yapılır?
Tiktok para kazanmak için kaç takipçi gerekir? Tiktok para kazanma yolları
Bankaların güncel kredi faiz oranları 23 Ekim 2020 Cuma
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 23 Ekim 2020 Cuma
O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi
Bedelli askerlik ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? 2020 bedelli askerlik için kredi veren bankalar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.