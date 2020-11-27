Kırmızı Oda yeni bölümde Alya'nın diziden çıkacak mı, diziden ayrılacak mı?

Kırmızı Oda 13. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamı hayranlarıyla buluşan Kırmızı Oda’nın yeni bölüm fragmanında Selvi'nin ilk anne olma hikayesi dikkatleri çekti. Alya'nın tedavisi sona yaklaşıyor. Dizide yeni bir imaj ile ekranlara Alya’nın diziden ayrılacağı yönünde söylentilere neden oldu.

Kırmızı Oda’nın yeni bölüm fragmanı seyirciye sunuldu. Merakla beklenen Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanında Dr. Piraye'nin hastası olan Hediye’nin annesi hakkında söyledikleri dikkat çekti. Alya'da görülen değişiklikler dikkat çekecek ve haftaya damga vuracak. Yeni bir hayata başlamayı düşünen Alya diziden ayrılacak mı? Pek çok seyirci bu sorunun cevabını arıyor.

Kırmızı Oda 13. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Kırmızı Oda Son Bölümde Neler Oldu?

Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki konağa geldiğinde, Doktor Hanım'a Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve kız kardeşi Saadet'in (Nazan Diper) verdiği tepkinin kendisini ne kadar üzdüğünü anlatıyor.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları), halası olarak bildiği Hikmet (Semra Dinçer) ile ilgili hasta annesinden (Füsun Demirel) öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısında kendisini bulur.

Alya'ya (Melisa Sözen) sürpriz bir ziyarette bulunan Doktor Hanım, Alya'nın kasvetli evinde hayatına tanık olur ve duygularını içtenlikle Doktor Hanım ile paylaşır. Aydın, Doktor Hanım ile önemli bir konuda telefon görüşmesi yaparken; Doktor Ayşe'nin Doktor Deniz'e olan duyguları derinleşir. Kızıl Oda'nın on ikinci bölümünde oyuncu kadrosuna konuk oyuncular Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer katılıyor.

Alya'ya (Melisa Sözen) sürpriz bir ziyarette bulunan Doktor Hanım, Alya'nın kasvetli evinde hayatına tanık olur ve duygularını içtenlikle Doktor Hanıma anlatır. Aydın, Doktor Hanım ile önemli bir konuda telefon görüşmesinde konuşurken; Doktor Ayşe'nin Doktor Deniz'e olan duyguları derinlik kazanır. Kırmızı Oda'nın 12. bölümünde oyuncu kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil olan isimler Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer’dir.

Kırmızı Oda Hangi Günler Yayınlanıyor?

Gülseren Buğdaycıoğlu’na ait olan kitaptan uyarlanma olan Kırmızı Oda, Cuma Akşamları seyirciyle buluşmaktadır. Kırmızı Oda dizisinin tekrar bölümleriyse haftanın belirli günlerinde yayınlanmaktadır.

Kırmızı Oda Konusu Ne?

Gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek hazırlanan "Kırmızı Oda" dizisinde psikiyatri kliniğini ziyaret eden hastalar ve doktorların hayatları anlatılmaktadır. Kırmızı Oda dizisinde her hayat hikayesinin altında yatan acı, neşe, mutluluk ve üzüntü, izleyicilerin ruhunun kapalı kapılarını açacak. Hastalar sırlarını açığa çıkarırken, o güne kadar kimseye söyleyememişlerdir. İzleyiciler bugünleri, geçmişleri ve gelecekleri hakkında bir şeyler bulacaklar!