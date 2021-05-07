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Kırmızı Oda yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TV 8

Kırmızı Oda yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TV 8 haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 07-05-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 21:23
Kırmızı Oda yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TV 8
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Yeni sezonun reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Kırmızı Oda 36.yeni bölüm izle, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Hüzün, mutluluk ve acının işlendiği Kırmızı Oda son bölüm tek parça, kesintisiz ful canlı olarak ekranlara gelecek.

Kırmızı Oda 36.yeni bölün 7 Mayıs 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de TV 8 ekranlarından yayınlanıyor.

Kırmızı Oda 36.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Kırmızı Oda 36.bölüm özet

Meliha dramatik aşk hikayesinin ardından Necdet ile yaşadıklarından pişman olmuştur. Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine indi. Korkularının yenmek isteyen Alya, Doktor Hanım’a kendi hikayesini sonunda anlatacak.

Doktor Piraye ise çöp dolu poşeti bir an olsun yanından ayırmayan Akif’in hikayesini dinleyecek.

Kırmızı Oda son bölüm özet

Nihal ve Zafer arasında yaşanan olayın gerçekleri yavaş yavaş ortaya çıktı. Zafer Nihal’le kendi isteğiyle değil babasının isteğiyle evlendiğini Doktor Hanım’a söyledi ve bu durum herkesi şoke etti. Çünkü Nihal Doktor Hanım’a Zafer’in ilk aşkı olduğunu ve Zafer’in kendisine evlilik teklif etmesiyle bir araya geldiklerini söylemişti.

Bir yandan da Sadi, Cemre’yi kaybetmenin acısını yaşamaya devam etti. Sadi, Abdullah ve adamlarından intikam almak için Miço ile plan yaptıklarını Doktor Hanım’a söyledi.

Bir tarafta ise Vahit, babasıyla aynı hastalığa yakalanmasının ardından yaşadığı travmayı anlattı. Hasta babasının küçükken annesine yaptıklarında dolayı büyük etki altında kaldığı görülen Vahit’in yaşadıkları Doktor Hanım’ı da duygulandırdı.

Kırmızı Oda konusu ne?

Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden esinlenerek yazdığı kitaptan uyarlanmıştı. Dizide psikiyatri kliniğinde doktorların ve hastaneye gelen kişilerin hayatlarında olanlar anlatılmaktadır.

Her bölümü izleyicilerin beğenisini kazanan dizide hayatın acıları, sevinçleri, ruhu ve hüzünleri gerçek hikayelere dayanılarak izleyiciye aktarılmaktadır.

Kırmızı Oda oyuncuları kim?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Halit Özgür Sarı ve Baran Can Eraslan yer alıyor. Diziye farklı hikayelerin işlenmesine göre de yeni isimler dahil oluyor.

Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma akşamları ekranlara geliyor. Kırmızı Oda yeni bölüm bu akşam yayınlanacak.

Kırmızı Oda 36.bölüm 7 Mayıs Cuma günü saat 20:00’de TV 8 ekranlarından yayınlanacak.





Son Güncelleme: 07.05.2021 21:23
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Anahtar Kelimeler:
TV 8Kırmızı Oda
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