Kırmızı Oda TV8 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Kırmızı Oda 29. bölüm canlı izle

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda 29.bölümüyle 19 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Her Cuma saat 20:00’de TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi her bölümüyle ilgiyle takip ediliyor.

Kırmızı Oda konusu

Psikiyatr kliniğine gelen hastaların acıları, mutlulukları ve hayatlarından olan tüm detaylar konu edinmektedir. Psikoloğumuz hastalarını her gün dinler ve onların dertlerine ortak olup onları iyileştirmek istemektedir.

Kırmızı Oda oyuncuları

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden oluşan kitabından uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı yer alıyor.

Dizinin başrolünde Doktor Hanım karakteriyle Binnur Kaya yer alıyor. Diziye birçok yeni isim de dahil oluyor. Dizinin son bölümünde oyuncu Erkan Petekkaya ve Aslıhan Gürbüz dahil olmuştu.

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