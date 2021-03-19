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Kırmızı Oda TV8 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Kırmızı Oda 29. bölüm canlı izle

Kırmızı Oda TV 8 yeni bölüm, son bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzleyiciler 19 Mart 2021 Cuma Kırmızı Oda 29.bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 22:13
Kırmızı Oda TV8 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Kırmızı Oda 29. bölüm canlı izle
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TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda 29.bölümüyle 19 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Her Cuma saat 20:00’de TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi her bölümüyle ilgiyle takip ediliyor.

Kırmızı Oda konusu

Psikiyatr kliniğine gelen hastaların acıları, mutlulukları ve hayatlarından olan tüm detaylar konu edinmektedir. Psikoloğumuz hastalarını her gün dinler ve onların dertlerine ortak olup onları iyileştirmek istemektedir.

Kırmızı Oda oyuncuları

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden oluşan kitabından uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı yer alıyor.

Dizinin başrolünde Doktor Hanım karakteriyle Binnur Kaya yer alıyor. Diziye birçok yeni isim de dahil oluyor. Dizinin son bölümünde oyuncu Erkan Petekkaya ve Aslıhan Gürbüz dahil olmuştu.

Kırmızı Oda 29.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 19.03.2021 22:13
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Kırmızı OdaDiziTV 8Canlı İzle
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