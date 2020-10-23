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Kırmızı Oda Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Kırmızı Oda Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 23 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Kırmızı Oda Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberimize göz atarak Ekim 23 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 19:50
Kırmızı Oda Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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TV 8 ekranlarında geçtiğimiz dönem içinde yayın hayatına başlayan ve ilk bölümünden itibaren izleyicilerin ilgisini üzerinde toplayan Kırmızı Oda dizisi yeni bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak dizinin yayınlanan son bölümünde izleyicilerin karşısına geçen Tuna karakteri hakkında araştırmalar başlamış durumda.

Kırmızı Oda Tuna Kimdir?


TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’daki Tuna karakterine Gülçin Şahin hayat vermektedir.

Gülçin Şahin, 1987 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini tamamlaması sonrasında kendi alanında bir süre çalışan Şahin daha sonra oyunculuğa yönelerek 2013 senesinde Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü’nü tam burslu olarak kazandı. Buradaki eğitimini 2017 senesinde bitirdikten sonra Bilkent Çocuk Tiyatrosu’nda Program Koordinatörü olarak çalışmaya başladı. Geçen zaman içinde pek çok tiyatro oyununda yer aldığı gibi dizi ve film deneyimleri de oldu. 2018’de Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu olarak seçildi. Kendisinin en çok bilinen sinema filmleri arasında Sibel, 7. Koğuştaki Mucize ve Çatlak ve Kumbara filmleri yer alıyor.

2018’de Gülperi dizisinde 30 bölüm boyunca Kader karakterini canlandıran başarılı oyuncu şimdilerde ise TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Tuna karakterini canlandırıyor.



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:50
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Anahtar Kelimeler:
Gülçin ŞahinTunaKırmızı OdaTV 8
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