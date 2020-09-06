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Kırmızı Oda tekrarı hangi gün saat kaçta?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve izleyiciden olumlu tepkiler alan Kırmızı Oda dizisinin tekrarı hangi gün saat kaçta merak ediliyor. İşte dizinin tekrar saatleri.

06 Eylül 2020 Pazar 20:19
Kırmızı Oda tekrarı hangi gün saat kaçta?
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TV8’in yeni dizisi ‘Kırmızı Oda’ yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Dizide bir psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran danışanların hayatları anlatılıyor. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Halit Özgür Sarı, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Gülçin Kültür Şahin ve Baran Can Eraslan yer alıyor.

Kırmızı Oda tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Cuma akşamları izleyici ile buluşacak olan dizinin ilk hafta tekrar günleri:


- Cuma 22.00 (İlk bölümün hemen ardından)

- Cumartesi 16.45

- Pazar 16.45



Son Güncelleme: 06.09.2020 20:19
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Kırmızı OdaTv8
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