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Kırmızı Oda Sema kimdir? Nur Erkul gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Kırmızı Oda Sema kimdir? Nur Erkul gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Kırmızı Oda Sema kimdir? Nur Erkul gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri hakkında tüm yeni gelişmeleri 23 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 19:27
Kırmızı Oda Sema kimdir? Nur Erkul gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakterinin karısı Sema ve Deniz’in geçmişteki bebek hikayesi konu olarak alındı. Deniz’in karısı Sema’nın çocuğu olmayınca Deniz buna büyük bir üzüntü yaşar. Evlat edinmek için başvuru yapan Deniz ile Sema evrak imzalama sürecinde Sema’nın bebeği istemediğini belirtmesi üzerine Doktor Deniz büyük bir üzüntü yaşar.

Kırmızı Oda Sema kimdir?

Kırmızı Oda’da Deniz’in karısı Sema karakterine hayat veren Nur Erkul, Bursa’da 17 Nisan 1985’te dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan Erkul, Bir Yalnızlık Şarkısı projesinde Damla karakterine hayat verdi. Erkul’un daha önce rol aldığı yapımlar ise;

Kırmızı Oda,


Bir Yalnızlık Şarkısı,

Çalgı Çengi İkimiz,

Bir Yusuf Masalı,

Kılıç Günü,

Kasaba’dır.



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:27
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Anahtar Kelimeler:
Nur ErkulKırmızı OdaTv8
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