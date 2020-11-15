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Kırmızı Oda Sema karakterini kim canlandırıyor? Nur Erkul kimdir?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Kırmızı Oda Sema karakterini kim canlandırıyor? Nur Erkul kimdir? haberine dair tüm yeni ayrıntılar 15.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

15 Kasım 2020 Pazar 19:26
Kırmızı Oda Sema karakterini kim canlandırıyor? Nur Erkul kimdir?
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Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakterinin karısı Sema ve Deniz’in geçmişteki bebek hikayesi konu olarak alındı. Deniz’in karısı Sema’nın çocuğu olmayınca Deniz buna büyük bir üzüntü yaşar. Evlat edinmek için başvuru yapan Deniz ile Sema evrak imzalama sürecinde Sema’nın bebeği istemediğini belirtmesi üzerine Doktor Deniz büyük bir üzüntü yaşar.

Kırmızı Oda Sema kimdir?

Kırmızı Oda’da Deniz’in karısı Sema karakterine hayat veren Nur Erkul, Bursa’da 17 Nisan 1985’te dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan Erkul, Bir Yalnızlık Şarkısı projesinde Damla karakterine hayat verdi. Erkul’un daha önce rol aldığı yapımlar ise;

Kırmızı Oda,


Bir Yalnızlık Şarkısı,

Çalgı Çengi İkimiz,

Bir Yusuf Masalı,

Kılıç Günü,

Kasaba’dır.



Son Güncelleme: 15.11.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Nur ErkulKırmızı OdaTv8
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