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Kırmızı Oda Şehrazat kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarında yayın hayatına başladığı günden bu yana hatırı sayılır bir seyirci kitlesine erişen ve reytinglerde zirveyi bırakmayan Kırmızı Oda dizisine Melisa Aslı Pamuk dahil oldu. Melisa Aslı Pamuk'un hayat vereceği Şehrazat karakteri ise merak edilmeye başlandı.

30 Nisan 2021 Cuma 20:26
Kırmızı Oda Şehrazat kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
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Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda bulunan Kırmızı Oda dizisi, her hafta yeni hayat kesitleriyle ekranlarda seyircilerin karşısında yerini almayı sürdürüyor.

Başrolde Binnur Kaya'nın rol almış olduğu diziye oldukça deneyimli isimler dahil olmaya devam ediyor. Usta oyuncu Uğur Yücel ve Itır Esen'in sonrasında Melisa Aslı Pamuk da diziye katılan kişi oldu.

Henüz detaylarında netlik oluşmasa da Melisa Aslı Pamuk'un, başından çok fena olaylar yaşamış bir kadının çocukluk zamanlarında geçirdiği travmaları ekranlarda yer alacağı bir karakter ile dizide yer alacağı düşünülüyor.

Şehrazat kimdir?

30’lu yaşlarında epey çekici ve güzel bir kadın olan Şehrazat, kanun sanatçısıdır. Annesi İranlı babasıysa Türk'tür. Babasının hasretini çeker ve çocukluğundan bu yana baba figürünün hayali ile büyümüştür. En fazla ihtiyacı olan şeyse güven ve Şehrazat bu güveni Vahit'te bulmayı ümit edecektir.

Yeni bölümde doktorun karşısında olacak olan Şehrazat, Vahit'e karşı hissettiği duyguları, ''Bir gün kaybedeceğimi bile bile sevdim.'' Şeklinde ifade eder.

Melisa Aslı Pamuk kimdir?

14 Nisan 1991’de Hollanda Haarlem şehrinde dünyaya gelen Melisa Aslı Pamuk, 3 Haziran 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması’nda birinci seçilmiştir.  

Pamuk, henüz 13 yaşındayken, 2004 senesinde yönetmenliğinde Tamara Miranda'nın bulunduğu ve Hollanda'da yayınlanan ''Dat Zit Wel Snor'' isimli kısa filmin başrolünde Hayal isimli karaktere hayat vermiştir.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk dersleri almıştır. Türkiye'de oyunculuk kariyerineyse bir GSM reklamıyla adım atmıştır. Ardından 3. sezonundayken ''Yer Gök Aşk'' isimli dizide diğer başrollerin diziye veda etmesi üzerine başrolde oynamış ve aynı sene ''G.D.O. KaraKedi'' isimli ilk filminde rol almıştır.

Türkiye güzeli seçildi

Bunların yanı sıra Melisa Aslı Pamuk, 2009 senesinde Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) isimli yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanına layık görülen isim olmayı başarmıştır.

Gayet akıcı bir şekilde Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşmayı bilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi almaya başlamış fakat Miss Turkey kariyerine odaklandığından dolayı eğitimini yarıda bırakmıştır.  

1,76 cm uzunluğunda ve 58 kilo olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerindedir. 2011 Türkiye Güzeli olan Melisa Aslı Pamuk, modelliğe 14 yaşındayken başlamıştır.,

Melisa Aslı Pamuk’un rol aldığı diziler

Kara Sevda Çarpışma Yeni Hayat Ulan İstanbul Her Sevda Bir Veda Kurt Seyit ve Şura Yer Gök Aşk




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:26
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaşehrazatMelisa Aslı Pamuk
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