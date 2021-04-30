Kırmızı Oda Şehrazat kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Aksu hakkında bilgiler

Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayarak oldukça iyi başarılar elde etmektedir. Dizinin gerekse konuşulan hikayeleri gerekse oyuncuları yönünden sıkça adından söz ettirmektedir. Diziye 35. Bölüm itibariyle dahil olan Şehrazat karakterin canlandıracak elif aksu ve bilgileri sizin için hazırladık.

Kırmızı Oda Şehrazat karakteri kimdir?

Şehrazat karakteri, Vahit karakterinin eski sevgilisi niteliğinde ekranlarda yerini alacak. Daha önce vahit hikayesi anlatılırken Şehrazat hiç ekranlara yansımıyordu. Yeni bölümde bu gizlilik kaybolacak.

Kırmızı Oda Şehrazat kimdir?

Vahit’in eski sevgilisi Şehrazat karakterine güzeller güzeli oyuncumuz Elif Aksu canlandıracaktır. Bu kadar merak edilen Şehrazat karakterinin yanı binde canlandıracak kişi de heyecanla beklenmekteydi.

Elif Aksu

1992 yılında Avusturya’da hayata merhaba demiştir. Tam olarak 28 yaşındadır. Türk asıllı olmasına rağmen Avusturya da mankenlik yapmaktadır. Medyada ilk gündeme dahil olmasıysa 2017 yılında İngiliz erkek arkadaşı yapmış olduğu trafik kazasıdır. Viyana’da Londra’da ve Tokyo’da uluslararası düzeyde mankenlik ve modellik yaparak hayatına devam etmektedir. Dünyada ünlü birçok dergide ve defilede boy göstermiştir. Oyunculuk konusunda ilk deneyimini ise kırmızı oda olacaktır.

Elif Aksu resmi instagram hesabı

Sosyal medyada çok aktif bir süreç yaşamaktadır. Günlük rutinlerinden ya da özel hayatından sıkça kesitleri yer vermektedir. Elif Aksu’nun instagram da 217 paylaşımı ve 123 bin takipçisi yer almaktadır. Elif Aksu’nun resmi instagram hesabı: @elifaksu

Elif Aksu evli mi, sevgilisi var mı?

Bildiğimiz kadarıyla Elif Aksu’nun hayatında şu an için bir erkek dahil değildir. Son olarak Burak Yörük ile birliktelik yaşamış ardından sebebi bilinmeyen bir nedenle ayrılıkları gündeme gelmiştir.