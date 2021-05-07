Kırmızı Oda Şehrazat gerçek hikayesi nedir?

Her Cuma TV8 ekranlarını büyük bir ilgi ve merakla süsleyen kırmızı oda dizisi yine dopdolu ve capcanlı heyecanıyla hız kesmeden devam ediyor. Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi de son zamanlarda dikkatleri üstene toplayan Vahit’in hikayesindeki Şehrazat karakteri peki kim bu Şehrazat?

Kırmızı Oda Şehrazat kimdir?

Şehrazat konusu hakkında Vahit tam olarak son bölümde 5 yıl önce âşık olduğunu ve bu kızcağızı yarı yolda bıraktığını ifade etmişti. Bunun üzerine sevdiğine karşı bile sorumluluğunu yerine getirememiş biri olarak görmekteydi. Ardından da haftaya anlatırım diye bitirmişti konuşmasını. Tam anlamadığımız Şehrazat konusunda hakkında birtakım tahminler yürütülmekte fakat kesin ve net olan bir şey yok. Soruların cevaplarını bu akşam yayınlanacak olan bölümde alacağımız düşünüyorum.

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Kırmızı Oda 36. bölüm fragmanı: