Kırmızı Oda Şehrazat gerçek hikayesi nedir?

Her Cuma TV8 ekranlarını büyük bir ilgi ve merakla süsleyen kırmızı oda dizisi yine dopdolu ve capcanlı heyecanıyla hız kesmeden devam ediyor. Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi de son zamanlarda dikkatleri üstene toplayan Vahit’in hikayesindeki Şehrazat karakteri peki kim bu Şehrazat?
Kırmızı Oda Şehrazat kimdir?
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Kırmızı Oda 36. bölüm fragmanı:
Son Güncelleme: 07.05.2021 20:25