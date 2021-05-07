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Kırmızı Oda Şehrazat gerçek hikayesi nedir?

Kırmız Oda dizisinde yer alan Vahit karakterinin hikayesi yine ilgi çekmesi ile gündeme taşınmaktadır. Vahit karakterinin hikayesindeki Şehrazat ismi izleyicileri heyecanlandırmış durumunda. Bunun üzerine izleyici Kırmızı Oda Şehrazat gerçek hikayesi nedir? sorularını araştırarak yanıt bulmaya çalışıyor. Bizde sizler için bu sorunun cevaplarını haberimizin içerisinde hazırladık. İşte detaylar...

07 Mayıs 2021 Cuma 20:25
Kırmızı Oda Şehrazat gerçek hikayesi nedir?
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Her Cuma TV8 ekranlarını büyük bir ilgi ve merakla süsleyen kırmızı oda dizisi yine dopdolu ve capcanlı heyecanıyla hız kesmeden devam ediyor. Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi de son zamanlarda dikkatleri üstene toplayan Vahit’in hikayesindeki Şehrazat karakteri peki kim bu Şehrazat?

Kırmızı Oda Şehrazat kimdir?

Şehrazat konusu hakkında Vahit tam olarak son bölümde 5 yıl önce âşık olduğunu ve bu kızcağızı yarı yolda bıraktığını ifade etmişti. Bunun üzerine sevdiğine karşı bile sorumluluğunu yerine getirememiş biri olarak görmekteydi. Ardından da haftaya anlatırım diye bitirmişti konuşmasını. Tam anlamadığımız Şehrazat konusunda hakkında birtakım tahminler yürütülmekte fakat kesin ve net olan bir şey yok. Soruların cevaplarını bu akşam yayınlanacak olan bölümde alacağımız düşünüyorum.

KIRMIZI ODA BU AKŞAM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA: https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

Kırmızı Oda 36. bölüm fragmanı:





Son Güncelleme: 07.05.2021 20:25
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Anahtar Kelimeler:
KırmızıodaşehrazatVahitTv8Mitra
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