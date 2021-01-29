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Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya sürprizi!

Kırmızı Oda dizisi Sadi Karakteri hakkında merak ettiğiniz her şey bu haberde!

29 Ocak 2021 Cuma 20:02
Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya sürprizi!
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Meşhur oyuncu Erkan Petekkaya, TV8'in her hafta merakla beklenen dizisi olan Kırmızı Oda ile televizyon ekranlarına tekrar döndü. Kırmızı Oda dizisinin 22. bölümünde Erkan Petekkaya'nın hayat verdiği Sadi karakteri Doktor Hanım'ın yeni danışanı oluyor. Kırmızı Oda dizisi 22. bölüm fragmanında yer alan Doktor Hanım'ın ziyaretine gelen Sadi'nin belinde bulunani silah, çevredekileri fazladıyla korkutuyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayat hikayelerini içeren eserinden uyarlanan Kırmızı Oda, yeni bölümü ile 29 Ocak Cuma günü TV8’de olacak. Başrolleri Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin olan Kırmızı Oda dizisine yeni bölümünde meşhur oyuncumuz Erkan Petekkaya da katıldı. Kırmızı Oda'da Boncuk ve Kumru gibi karakterlerin öykülerinin sonrasında bu kez de Sadi'nin hikayesi başlamış olacak.

KIRMIZI ODADA SADİ KİM?

Kliniğe ilk kez gelen ve bayağı zamandır iyi olmadığının farkında olan Sadi karakteri, kendi deyimi ile  'Delikanlı Sadi', Doktor Hanım ve doktor Piraye'yi ilk başta korkutmuştur. Fazla şatafatlı ve çok karanlık bir yaşamı varmış gibi görünen Sadi'nin belinde bulunan silah doktorlara tedirginliği yaşatacak bir detay olacak. 



Son Güncelleme: 29.01.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
KırmızıodaSadiYenikarakter
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