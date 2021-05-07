Kırmızı Oda Sadi kimdir? Erkan Petekkaya hakkında bilgiler

Her bölümde farklı bir konuyu ele alan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Sadi karakterine deneyimli oyuncu Erkan Petekkaya hayat vermektedir.
Erkan Petekkaya kimdir?
1970 yılının 11 Aralık gününde Elazığ’da dünyaya gelen Erkan Petekkaya, aslen Diyarbakırlıdır. Liseyi Fenerbahçe Lisesi’nde okuyan Erkan Petekkaya, Eskişehir Anadolu Üniversite’nde Konservatuvar bitirmiştir. 1993 yılında Devlet tiyatrosunda sahne almaya başlayan Petekkaya, bir çok yapımda yer almıştır. İlk olarak kamera şakaları ile televizyona atılan Petekkaya sonrasında Güzel Günler dizisinde yer almıştır.
Erkan Petekkaya rol aldığı yapımlar
Güzel Günler
Aynalı Tahir
Aşkına Eşkıya
Japon Gelin
Serseri
Beyaz İnci
Beyaz Gelincik
Sessiz Fırtına
Son Bahar
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Kırmızı Oda