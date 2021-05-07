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Kırmızı Oda Sadi kimdir? Erkan Petekkaya hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nın kaleme aldığı gerçek hayat hikayelerinden oluşan Kırmızı Oda dizisinde yer alan Sadi karakterine hangi oyuncunun canlandırdığı merak edilmektedir.

07 Mayıs 2021 Cuma 22:59
Kırmızı Oda Sadi kimdir? Erkan Petekkaya hakkında bilgiler
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Her bölümde farklı bir konuyu ele alan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Sadi karakterine deneyimli oyuncu Erkan Petekkaya hayat vermektedir.

Erkan Petekkaya kimdir?

1970 yılının 11 Aralık gününde Elazığ’da dünyaya gelen Erkan Petekkaya, aslen Diyarbakırlıdır. Liseyi Fenerbahçe Lisesi’nde okuyan Erkan Petekkaya, Eskişehir Anadolu Üniversite’nde Konservatuvar bitirmiştir. 1993 yılında Devlet tiyatrosunda sahne almaya başlayan Petekkaya, bir çok yapımda yer almıştır. İlk olarak kamera şakaları ile televizyona atılan Petekkaya sonrasında Güzel Günler dizisinde yer almıştır.

Erkan Petekkaya rol aldığı yapımlar

Güzel Günler

Aynalı Tahir

Aşkına Eşkıya

Japon Gelin

Taştan Kalp

Serseri

Beyaz İnci

Beyaz Gelincik

Sessiz Fırtına

Son Bahar

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Kırmızı Oda




Son Güncelleme: 07.05.2021 22:59
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Anahtar Kelimeler:
SadiErkanPetekkaya
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