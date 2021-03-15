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Kırmızı Oda Sadi diziden ayrılıyor mu? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören Kırmızı Oda dizisinde Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin hikayesi seyircileri derinden etkiledi. Sadi'nin hikayesinde sona gelindikçe ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın diziye devam edip etmeyeceği araştırılmaya başlandı.

15 Mart 2021 Pazartesi 23:21
Kırmızı Oda Sadi diziden ayrılıyor mu? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
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TV8 ekranlarının en çok seyredilen dizilerinden olan Kırmızı Oda’da Delikanlı Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya gösterdiği performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini aldı. Dizide Sadi hikayesi sona yaklaştıkça Erkan Petekkaya’nın diziye devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor mu?

Edilinen bilgiye göre Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya kısa bir süre içinde diziye veda edecek. Ünlü oyuncunun 15 Temmuz darbe girişiminin konu alındığı ‘Şafak Vakti’ adlı filmde rol alacak.

Yapımcılığını Rafadan Hayat’ın yapacağı ve yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturacağı filmde, Deniz Bolışık, Serkan Ercan ve Aslıhan Karalar da oynayacak.



Son Güncelleme: 15.03.2021 23:21
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Kırmızı OdaSadiERKAN PETEKKAYAşafak Vakti
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