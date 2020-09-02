Kırmızı Oda reyting sonuçları! Kırmızı Oda Total ve AB izlenme oranları

Tv8 ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Kırmızı Oda 4 Eylül 2020 Cuma günü ilk bölümüyle milyonların karşısına çıkacak. Aynı gün yayınlanan Bay Yanlış dizisiyle aynı saatlerde ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisinin reytinglerde beklenen başarıyı elde edip etmeyeceği şimdiden tartışma konusu oldu.

Kırmızı Oda reyting sonuçları

Kırmızı Oda reyting AB total izlenme oranı

OGM Pictures yapımcılığında ekranlara taşınan Kırmızı Oda dizisi Cem Karcı yönetmenliğinde ekranlarda olacak. Başrolünü; Binnur Kaya, Tülin Özen ve Meriç Aral gibi isimlerin üstlendiği yapım sezon döneminde Arka Sokaklar, Hercai ve Bay Yanlış dizileriyle rekabet içerisinde olacak.

Kırmızı Oda 4 Eylül Cuma saat 20.00’de ekranlara gelecek. Yapımın reyting sonuçları ise ilk bölüm yayınlandıktan sonraki gün saat 10.00’dan itibaren belli olacak.

Kırmızı Oda reytinglerde başarılı olur mu?

Kırmızı Oda programı gerçek hayat hikayelerini ekranlara taşıyacağı için ilgiyle izlenebilir.