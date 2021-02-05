İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Kırmızı Oda Recai kimdir? Gerçek adı nedir? Gökhan Yıkılkan hakkında bilgiler

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda dizisinde Recai kimdir, gerçek adı nedir izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizide Recai karakterini canlandıran Gökhan Yıkılkan hakkındaki bilgileri içeriğimizde derledik.

05 Şubat 2021 Cuma 22:38
Kırmızı Oda Recai kimdir? Gerçek adı nedir? Gökhan Yıkılkan hakkında bilgiler
Takip Et:

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, kadrosuna yeni isimleri dahil ederek sezona devam ediyor. Kırmızı Oda’nın 5 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde, yeni bir hikâye karşımıza çıkacak. Hikâyenin başkahramanlarını ise Pınar Deniz ve Gökhan Yıkılkan canlandıracak.

Kırmızı Oda Recai kimdir?

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanında Recai ve Nazlı’nın hikayesinden kesitler gösterildi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde ikili arasında yaşanan sorunlar ve psikolojik rahatsızlıklar ele alınacak. Kırmızı Oda’da Recai karakterini başarılı oyuncu Gökhan Yıkılkan canlandırıyor. Gökhan Yıkılkan, uzun süre önce TRT 1’de yayınlanan ‘Bi Zahmet’ ve ‘Hep Yek’ adlı filmlerle adını duyurmuştu.

Gökhan Yıkılkan kimdir?

Gökhan Yıkılkan, 1983 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamlayan oyuncu, mesleğe ilk adımını TRT’de yayınlanan şaka programı ‘Bi Zahmet’ programıyla attı. Daha sonra ‘Hep Yek’ adlı film serisinde de rol alarak popülaritesini arttıran Yıkılkan, son olarak dijital platformda yayınlanan ‘Bir Başkadır’ dizisinde canlandırdığı ‘Hilmi’ karakteriyle büyük beğeni topladı.



Son Güncelleme: 05.02.2021 22:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8Kırmızı OdaGökhan Yıkılkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix IMDB puanı yüksek efsanevi filmleri ve konuları
Netflix IMDB puanı yüksek efsanevi filmleri ve konuları
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu

Popüler Haberler

Show Tv Ramo son bölümde neler oldu? Sibel ölüyor mu? Esra Bilgiç diziye veda mı edecek?
83 hangi ilin plakası? Kırmızı Oda 83 plaka kodu hangi şehrin plakası?
Tohum destekleme ücretleri ve destek ödeme tarihleri
Survivor 2021 21. bölüm fragmanı 6 Şubat 2021 Cumartesi
Tarım ve Orman Bakanlığı kekik desteklemesi nasıl alınır?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Şubat 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 6 Şubat 2021 Cumartesi indirim fırsatları
Kırmızı Kamyon dizi oyuncuları kimler? Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosunda kimler var?
Altın ne kadar oldu? 6 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Güncel gümüş fiyatları 6 Şubat 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı ne kadar süre alınır? Maaşlara zam yapıldı mı?
Seksenler dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım!
E Devlet İcra Dosyası Sorgulama İşlemi
İş Bankası 1.10 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı
Hısımlık nedir, ne demektir? Akrabalık ve hısımlık dereceleri nasıl hesaplanır? Evlenmek için kaçıncı dereceye kadar hısımlık yasaktır?
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 6 Şubat 2021 Cumartesi
Nöbetçi Noter 7 Şubat 2021 Pazar açık noterler listesi - 7 Şubat 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Şubat 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.