Kırmızı Oda Recai kimdir? Gerçek adı nedir? Gökhan Yıkılkan hakkında bilgiler

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, kadrosuna yeni isimleri dahil ederek sezona devam ediyor. Kırmızı Oda’nın 5 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde, yeni bir hikâye karşımıza çıkacak. Hikâyenin başkahramanlarını ise Pınar Deniz ve Gökhan Yıkılkan canlandıracak.

Kırmızı Oda Recai kimdir?

Gökhan Yıkılkan kimdir?

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanında Recai ve Nazlı’nın hikayesinden kesitler gösterildi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde ikili arasında yaşanan sorunlar ve psikolojik rahatsızlıklar ele alınacak. Kırmızı Oda’da Recai karakterini başarılı oyuncu Gökhan Yıkılkan canlandırıyor. Gökhan Yıkılkan, uzun süre önce TRT 1’de yayınlanan ‘Bi Zahmet’ ve ‘Hep Yek’ adlı filmlerle adını duyurmuştu.

Gökhan Yıkılkan, 1983 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamlayan oyuncu, mesleğe ilk adımını TRT’de yayınlanan şaka programı ‘Bi Zahmet’ programıyla attı. Daha sonra ‘Hep Yek’ adlı film serisinde de rol alarak popülaritesini arttıran Yıkılkan, son olarak dijital platformda yayınlanan ‘Bir Başkadır’ dizisinde canlandırdığı ‘Hilmi’ karakteriyle büyük beğeni topladı.